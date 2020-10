Gowin: nie sądzę, żeby przyspieszone wybory, to było to, co w tej chwili jest Polsce potrzebne

Nie sądzę, żeby przyspieszone wybory, to było to, co w tej chwili jest Polsce potrzebne, ale zachowujemy w tej sprawie spokój - powiedział dziennikarzom w Sejmie lider Porozumienia Jarosław Gowin.