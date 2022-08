Zawirowania na rynkach przed danymi o inflacji w USA

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Rynki akcji w Zatoce Perskiej notowały we wtorek znaczne wahania we wczesnych godzinach handlu w oczekiwaniu na dane o inflacji w USA, które pojawią się jutro. Prawdopodobnie dostarczą one wskazówek co do dalszych agresywnych podwyżek stóp procentowych przez Rezerwę Federalnej – donosi agencja Reuters.

fot. Bloomberg