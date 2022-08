Zdalnie, hybrydowo? W jakim modelu będziemy pracować

Jak wynika z tegorocznego raportu „Jak w czasie pandemii pracowały firmy w Polsce”, przygotowanego przez EY, model pracy zdalnej nie przyjął się w Polsce tak dobrze, jak do tej pory myśleli eksperci. Właściciele firm traktowali go raczej jako rozwiązanie przejściowe. W czasie pandemii COVID-19 tylko 51 proc. przedsiębiorstw zdecydowało się na pracę zdalną bądź model hybrydowy, natomiast 72 proc. z nich już wróciło do pracy stacjonarnej. Jedynie 1 proc. firm w ogóle nie planuje powrotu do biur.

Ten trend – pracy stacjonarnej – wkrótce znów może się zmienić. W obliczu nadchodzącej jesiennej fali koronawirusa oraz problemów związanych z przerwanymi łańcuchami dostaw surowców energetycznych, firmy mogą zostać zmuszone do ponownego operowania w modelu zdalnym lub hybrydowym. Warto również podkreślić, że elastyczne modele pracy są aktywnie wspierane przez regulacje Unii Europejskiej.

– Wyniki badań EY wskazują, że pracodawcy — szczególnie polskie firmy — chętnie wróciłyby do stanu sprzed pandemii. Rozwiązania w zakresie pracy zdalnej sprawdziły się, a będą one zapisane zarówno w krajowej ustawie, jak i dyrektywie unijnej. Szerszy powrót tego modelu może nastąpić już jesienią i zimą, wraz z kolejną falą koronawirusa oraz wyzwaniami związanymi z potencjalnymi problemami energetycznymi — tłumaczy Artur Miernik, partner EY Polska.

Właściciele firm argumentują, że praca zdalna nie sprzyja efektywnej pracy oraz budowaniu zespołu. Co ciekawe, według większości badań home office zwiększał wydajność pracowników. Kwestia zgrania i relacji między pracownikami może stanowić dla liderów firm duże wyzwanie.

Jaki model wybrać: Home office, praca w biurze czy opcja hybrydowa? Wydaje się, że najrozsądniejszym rozwiązaniem dla przedsiębiorców jest prowadzenie dialogu ze swoimi zespołami, tak by znaleźć najlepsze rozwiązanie dopasowane do specyfiki firmy i potrzeb pracowników. Adobe Stock

– Warto tak organizować pracę, by wzmacniać korzyści wynikające z powrotu do biura. Przede wszystkim daje ona możliwość lepszego budowania relacji z innymi współpracownikami i przełożonym, a także efektywniejszego transferu wiedzy. Zadania, które wymagają zespołowego i kreatywnego podejścia, np. poszukiwanie rozwiązań podczas burzy mózgów czy warsztatów, lepiej sprawdzą się w bezpośredniej interakcji – mówi Artur Miernik.

Pracownik woli z domu

Należy podkreślić, że sami pracownicy bardzo sobie chwalą nowoczesne modele pracy. Jak czytamy w raporcie firmy Jabra „Hybrid Ways of Working Global Report”, aż 63 proc. z nich woli pracę hybrydową niż codzienne przychodzenie do biura. W niektórych przypadkach brak możliwości pracy z domu może być decydującym czynnikiem w kontekście pozostania pracownika w danej firmie. Ten aspekt – i postawienie na elastyczne rozwiązania – może okazać się kluczowy dla przedsiębiorców.

– Głównym powodem, dla którego praca zdalna zostanie z nami na dłużej, jest opinia samych pracowników. Dla wielu z nich stała się ona na tyle istotną zmianą w jakości życia, że wolą zrezygnować z pracy w danej firmie, niż z możliwości home office — przekonuje Artur Miernik.

Elastyczne modele pracy przynoszą pracownikom dużo korzyści. Praca z domu pozwala ograniczyć czas spędzany na dojazdy do firmy. Wiele osób czuje się w zaciszu domowym lepiej, bardziej komfortowo, co przekłada się na zwiększoną produktywność. Eksperci przekonują, że najlepszym wyjściem z sytuacji jest model hybrydowy, który łączy zalety pracy zdalnej i stacjonarnej.

– Praca hybrydowa umożliwiła większą elastyczność i dopasowanie rytmu tygodnia do potrzeb pracownika. Do tego często dochodzi zaoszczędzenie czasu na dojazdy do pracy. Warto jednak pamiętać, że dla pracodawców trudno na dłuższą metę budować kulturę organizacyjną, gdy podwładni pracują zdalnie. Dlatego hybryda jest takim złotym środkiem dla pracowników i pracodawców – mówi Sylwia Bilska, dyrektor generalny w Edenred Polska, firmy oferującej benefity pracownicze dla przedsiębiorców.

Wyzwanie dla działów HR

Aby przyciągnąć pracowników, działy HR prześcigają się w proponowaniu im podczas rekrutacji nowych benefitów. Dodatkowe korzyści oprócz podstawowego wynagrodzenia stały się w zasadzie standardem rynkowym. Eksperci przekonują, że benefity mogą stać się również mocnym argumentem dla właścicieli firm przywracających modele pracy stacjonarnej.

– Powrót do biura po dwóch latach to wyzwanie związane z oczekiwaniami co do organizacji pracy. Stąd ważną rolę pełni zaprojektowanie odpowiedniego wsparcia benefitowego dla pracowników, które wesprze ich aktualne potrzeby – tłumaczy Sylwia Bilska.

Rynek benefitów w ostatnich latach dynamicznie się rozwinął. Przedsiębiorcy mają teraz ogromny wybór rozwiązań, które mogą zaoferować swoim zespołom. Nie muszą ograniczać się do standardowych rozwiązań takich jak karty sportowe czy prywatna opieka medyczna.

– Najbardziej pożądany obecnie benefit to karty lunchowe, które są nie tylko wyrazem troski pracodawcy, ale pomagają również integrować zespół na nowo. Kolejny to dofinansowanie dojazdów do pracy, np. miejskim transportem, który coraz częściej jest ekologiczny – mówi Sylwia Bilska.

Jakość, a nie miejsce

Eksperci przekonują, że praca zdalna na pewno nie zniknie z krajobrazu polskiego i światowego biznesu. Ogromny wpływ mogą mieć na to młodsze pokolenia, które dopiero wchodzą na rynek zatrudnienia.

– Chodzi o jakość pracy, a nie miejsce jej wykonywania. Podkreślają to zwłaszcza przedstawiciele najmłodszych generacji Z i Y, którzy chcą być rozliczani z efektów, czyli realizacji zadań czy projektów – mówi Artur Miernik.

Którą zatem opcję wybrać? Wydaje się, że najrozsądniejszym rozwiązaniem dla przedsiębiorców jest prowadzenie dialogu ze swoimi zespołami, tak, by znaleźć najlepsze rozwiązanie dopasowane do danej firmy i osoby. Każdy pracownik jest inny i warto szukać sposobów na zwiększenie jego satysfakcji z pracy, co w konsekwencji przyczynia się do większej wydajności całej firmy.

– Pracodawcy, którzy chcieliby zachęcić pracowników do pracy stacjonarnej, paradoksalnie nie powinni ograniczać modelu zdalnego czy hybrydowego, ale pozostawić elastyczny wybór, nie tylko w aspekcie miejsca, lecz również czasu – podkreśla Artur Mielnik.