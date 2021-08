Cena złota spadła we wtorek po dwóch sesjach wzrostów, zakończonych najwyżej od tygodnia.

Notowaniom złota nie sprzyjało we wtorek umocnienie dolara. Zniechęca ono do zakupów inwestorów dysponujących innymi walutami. Na zamknięciu sesji na Comex kurs uncji złota z grudniowych kontraktów spadał o 0,1 proc. do 1787,80 USD. Wcześniej wahał się w zakresie 1782,10-1797,60 USD.