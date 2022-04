Złoto taniało na zamknięciu sesji

Cena złota spadała nadal w środę, bo wciąż rosły rentowności obligacji.

Notowaniom kruszcu nie sprzyja w ostatnim czasie wzrost rentowności obligacji i względne uspokojenie sytuacji na Ukrainie, zmniejszające zainteresowanie „bezpiecznymi przystaniami”. W środę rynek czekał na publikację „minutes” po marcowym posiedzeniu FOMC. Zanim do niej doszło notowania złota zakończyły się na Comex spadkiem kursu kruszcu z czerwcowego kontraktu o 0,2 proc. do 1923,10 USD. Po tym jak zapiski z posiedzenia FOMC okazały się „jastrzębie” kurs złota wystrzelił w handlu elektronicznym w górę do 1930 USD, ale trwało to krótko i powrócił w pobliże 1923 USD.