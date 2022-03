Złoty nadal pod presją

Na rosyjskim rynku finansowym mamy kontynuację chaosu – nadal nie działa giełda w Moskwie, a rubel, choć nieco mocniejszy niż w wczoraj, notowany jest znacznie niżej niż w piątek. Jednak na globalnych rynkach nastroje są spokojne. Wczoraj ceny ropy nawet spadały. Dziś rosną i kwietniowy kontrakt na gatunek Brent jest już powyżej 100 dolarów, ale nie jest to reakcja paniczna. Wynika to z faktu, iż wiele wskazuje na możliwość kontynuowania importu surowców z Rosji pomimo ograniczeń finansowych. Z punktu widzenia rynków globalnych ten aspekt jest kluczowy, ponieważ skokowy wzrost cen ropy (i innych surowców) byłby kolejnym ciosem w globalną gospodarkę, i tak borykającą się z problemem inflacji.

Paradoksalnie dla rynków globalnych odejście od tematu wojny może być problematyczne, bo światło padnie znów na nieciekawą rzeczywistość gospodarczą w perspektywie najbliższych miesięcy. Wczoraj Goldman Sachs podał, że oczekuje od Fed aż 11 podwyżek stóp procentowych w ciągu 2 lat. Dla Wall Street (zysków i wycen amerykańskich spółek) to potencjalnie dużo większe ryzyko niż efekty sankcji nakładanych na Rosję. Istotne w tym kontekście będą wystąpienia szefa Fed w Kongresie – pierwsze z nich przewidziane jest na jutro.

Złoty pomimo dobrych globalnie nastrojów radzi sobie słabo. Może to po części wynikać z rosnącej dywergencji pomiędzy polityką Fed (nadal oczekiwane podwyżki), a polityką EBC (wolniejsze odchodzenie od dodruku), ale w naszej ocenie to po prostu zapobiegawcza zachowanie inwestorów zagranicznych, którzy do czasu spadku napięcia globalnego wolą omijać nasz region. We wtorek 10:10 euro kosztuje 4,7107 złotego, dolar 4,1968 złotego, frank 4,5796 złotego, zaś funt 5,6351 złotego.