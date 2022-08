Złoty w poniedziałek rano traci do głównych walut

W poniedziałek rano polska waluta osłabia się o 0,13 proc. wobec euro i kosztuje 4,74 zł. Złoty wobec dolara traci 0,01 proc., a wobec franka szwajcarskiego 0,14 proc.

Adobe Stock

Złoty w poniedziałek ok. godz. 7.30 osłabiał się w stosunku do euro o 0,13 proc., do poziomu 4,74 zł, a do franka szwajcarskiego o 0,14 proc., za którego trzeba płacić 4,93 zł. Wobec dolara amerykańskiego złoty osłabił się o 0,01 proc.; w porannym handlu za jednego dolara płacono 4,73 zł.

