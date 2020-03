Zmiana terminu wdrożenia PPK

Propozycja PFR zakłada, że przedsiębiorcy z drugiej tury będą mogli podpisać te umowy dopiero jesienią — mówi Robert Zapotoczny, prezes PFR Portal PPK

Polski Fundusz Rozwoju, jako podmiot wdrażający program Pracowniczych Planów Kapitałowych, zaproponował wydłużenie terminów przystąpienia do PPK dla firm z tzw. drugiej tury. O jakie firmy chodzi?

Mówiąc o drugim etapie wdrożenia PPK, mamy na myśli tzw. pracodawców 50+. Są to firmy, które według stanu na 30 czerwca 2019 r. zatrudniały co najmniej 50 osób. Przesunięcie terminu wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych o pół roku to forma wsparcia dla przedsiębiorców.

Ile firm miało wejść do programu w drugim etapie?

Według naszych szacunków blisko 20 tysięcy.

Jakie zmiany proponuje Polski Fundusz Rozwoju?

Zmiany przede wszystkim dotyczą przesunięcia terminu wdrożenia PPK. Firmy zatrudniające co najmniej 50 osób, według stanu na 30 czerwca 2019 r., powinny przystąpić do programu wiosną. Obowiązujące pierwotnie terminy to 24 kwietnia 2020 r. dla umów o zarządzanie i 11 maja 2020 r. dla umów o prowadzenie PPK. Propozycja PFR zakłada, że przedsiębiorcy z drugiej tury będą mogli podpisać te umowy dopiero jesienią: umowę o zarządzanie PPK do 27 października 2020 r., a umowę o prowadzenie do 10 listopada bieżącego roku.

Z czego wynika decyzja o przesunięciu terminu?

Ma to bezpośredni związek z obecną sytuacją społeczno-gospodarczą w Polsce i na świecie. Chcemy umożliwić przedsiębiorcomskupienie się na priorytetowych aspektach swojej działalności i zapewnić bezpieczne przeprowadzenie szkoleń i akcji informacyjnej dla pracowników wśród tych firm, które dotąd nie zdążyły z przekazaniem informacji o PPK. Dodatkowy czas pomoże także pracodawcom w odpowiednim przygotowaniu do wdrożenia PPK i w wyborze instytucji finansowej.

Co się teraz dzieje z tymi przedsiębiorstwami? W jaki sposób przekazywane są im informacje o programie PPK, skoro nie odbywają się szkolenia?

Cały czas funkcjonuje portal, czyli www. mojeppk.pl, który jest jedynym oficjalnym źródłem informacji o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Znajdują się tam aktualności, materiały do pobrania, kalkulator, dane kontaktowe do ekspertów regionalnych PPK — w każdym momencie można napisać lub zadzwonić do naszych trenerów, zadać pytanie, wyjaśnić wątpliwość. W marcu rozszerzyliśmy także naszą ofertę edukacyjną — uruchomiliśmy możliwość przeprowadzania szkoleń online. To nowa inicjatywa PFR Portal PPK, która pozwala na przekazanie pracownikom i pracodawcom rzetelnych informacji na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych w dowolnym miejscu i czasie, bez konieczności wychodzenia z domu. Do udziału w szkoleniu wystarczy dostęp do internetu. Listę bezpłatnych webinarów aktualizujemy na bieżąco. Na stronie internetowej www. mojeppk.pl w zakładce dotyczącej szkoleń zamieściliśmy harmonogram oraz formularz rejestracji. Do udziału w szkoleniach zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematem: pracowników, pracodawców i pośredników, takich jak multiagenci czy brokerzy. Ponadto na kanale YouTube znajdują się materiały wideo ze szkoleń oraz transmisje szkoleń online. Dodatkowo od lutego regularnie wydajemy porady ekspertów PPK w formie krótkich podcastów, których można słuchać za pośrednictwem bezpłatnych aplikacji mobilnych, a także bezpośrednio na stronie internetowej: www.mojeppk.pl. Więc możliwości zdobycia wiedzy nie brakuje.