Zmienność rośnie

Poniedziałkowa sesja na Wall Street przyniosła duży wzrost zmienności, a technologiczny Nasdaq, który momentami tracił 2%, finalnie sesję zakończył minimalnie nad kreską. Pozostałe indeksy próbują dziś odrabiać część wczorajszych spadków, niemniej jednak na rynku dominuje niedźwiedzi sentyment wynikający z oczekiwań na normalizacje polityki monetarnej w USA.

Rynek czeka na jutrzejsze dane o grudniowej inflacji, wobec których spodziewa się przyspieszenia dynamiki cen do 7.1% r/r z 6.8% r/r odnotowanych przed miesiącem. Potwierdzenie tych danych oznaczałoby najwyższą inflację w USA od 4 dekad i zwiększałoby presję na podwyżkę stóp podczas marcowego posiedzenia. Rynek w perspektywie do końca roku wycenia już od 3 do 4 podwyżek stóp w USA.