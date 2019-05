Żona Madoffa odda 600 tys. USD jego ofiarom

Ruth Madoff, żona twórcy jednej z największych w historii piramid finansowych, zgodziła się oddać prawie 600 tys. USD ofiarom swojego męża.

Takie są ustalenia ugody kończącej trwający dekadę proces. Żona Bernarda Madoffa zawarła ją z Irvingiem Picardem, powiernikiem reprezentującym poszkodowanych, który zarzucał jej iż zyskała 44 mln USD na oszustwie męża. Oprócz przekazania prawie 600 tys. USD, z czego 344 tys. USD to pieniądze ofiarowane przez Ruth Madoff jej wnukom, żona oszusta finansowego skazanego na 150 lat więzienia zobowiązała się także do oddania po śmierci wszystkich posiadanych aktywów do funduszu, z którego zaspokojone mają być roszczenia ofiar męża. Wcześniej Bernard i...