Zróżnicowane perspektywy przed hodowcami i przetwórcami mięsa

Przedsiębiorstwa zajmujące się hodowlą i przetwórstwem mięsa w zróżnicowany sposób przeszły przez pandemię. Z jednej strony bardzo mocno ucierpieli mocno zależni od eksportu hodowcy drobiu, a z drugiej stosunkowo łagodnie przeszli przez nią hodowcy mięsa czerwonego i przetwórcy mięs. Perspektywy w tych segmentach również są zróżnicowane.

Sytuacja w największej części sektora produkcji rolno-spożywczej, czyli w hodowli i przetwórstwie mięsa jest zróżnicowana. Z jednej strony w trudnej sytuacji znajduje się przedsiębiorstwa zajmujące się hodowlą drobiu. Bank Pekao w opublikowanym w tym tygodniu raporcie „Rok pandemii w branży spożywczej” wskazali ten segment jako najgorzej radzący sobie w pandemii, zarówno pod kątem kierunku zmian sytuacji finansowej w 2020 r., jak również strukturalnej oceny ogólnej sytuacji finansowej. Przychody firm z branży spadły o 3 proc. w odniesieniu do roku 2019, co było efektem ich dużego spadku aż o 10 proc. r/r w II poł. 2020 r., po wzroście o 5 proc. w I poł. Odpowiadał za to zwłaszcza spadek eksportu o 317 mln EUR (-11 proc.).