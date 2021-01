ZUS: 15 stycznia upływa termin składania wniosków w sprawie zwolnień ze składek

15 stycznia upływa termin składania wniosków o zwolnienie z obowiązku opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 roku. "To kolejny realizowany przez ZUS ważny etap wsparcia przedsiębiorców dotkniętych pandemią koronawirusa" - podkreśla prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Tarcza 6.0 rozszerzyła możliwość zwolnienia ze składek za lipiec, sierpień i wrzesień ubiegłego roku na kolejnych przedsiębiorców. Warunkiem jest m.in. spadek przychodu o 75 proc. za pierwszy miesiąc objęty wnioskiem w stosunku do tego samego miesiąca ubiegłego roku. Od 30 grudnia 2020 r. do 15 stycznia 2021 r. wnioski w tej sprawie mogą składać hotele i podobne obiekty zakwaterowania, a także organizatorzy turystyki.

Wszystkie wnioski o zwolnienia ze składek należy przesyłać przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

Gertruda Uścińska, fot. Marek Wiśniewski

ZUS w komunikacie przesłanym PAP przypomina, że zwolnienie będzie obejmować także składki opłacone - jeśli przedsiębiorca je opłacił, będzie mógł uzyskać zwrot nadpłaty lub przeznaczyć na przyszłe składki. "To kolejny realizowany przez ZUS ważny etap wsparcia przedsiębiorców dotkniętych pandemią koronawirusa" - podkreśla prof. Uścińska.

"Od blisko roku realizowane przez nas wsparcie dociera do wielu podmiotów. Łączna pomoc z ZUS sięga ok. 30 mld złotych. Zwolniliśmy ze składek ponad 2 mln firm na ponad 13 mld złotych. Wypłaciliśmy ok. 2,7 mln świadczeń postojowych na ponad 5,3 mld złotych" – wskazuje szefowa Zakładu.

Od 30 grudnia ubiegłego roku przedsiębiorcy mogą wnioskować również o zwolnienie z opłacania składek za listopad 2020 r. w ramach najnowszej Tarczy antykryzysowej 6.0. W tym przypadku wnioski można składać do końca stycznia. Szczegółowe informacje o warunkach wsparcia z Tarczy antykryzysowej 6.0, terminach składania wniosków i konkretnych kodach PKD, które kwalifikują do skorzystania z pomocy, są dostępne na stronie internetowej www.zus.pl.