Zysk Cognora spadł o 86 proc. r/r. Kurs zanurkował

W II kwartale zysk netto Cognora, notowanego na GPW producenta i dystrybutora wyrobów stalowych, spadł o 86 proc. r/r do 25,1 mln zł.

Wynik jest o jedną piątą niższy od konsensu prognoz analityków ankietowanych przez PAP Biznes.

Przychody spółki spadły o 26 proc. do 764,6 mln zł, a EBITDA o 77 proc. do 54 mln zł (15 proc. poniżej konsensu).

Po I półroczu przychody wynoszą 1,65 mld zł i są o 17 proc. niższe r/r. EBITDA to 154,8 mln zł (-64 proc.), a zysk netto 194,1 mln zł (-41 proc.).

“Podobnie jak większość uczestników rynku dotknięci byliśmy przede wszystkim dekoniunkturą w branży, a nadto ucierpieliśmy z powodu postoju naszej walcowni w Krakowie związanego z realizacją prowadzonego tam projektu modernizacyjnego, co dodatkowo ograniczyło wewnętrzny popyt na kęsy. Z tych samych powodów nasza łączna sprzedaż: złomów stali, półwyrobów (kęsów) i produktów finalnych zanotowała spadek o 13,7 proc. poniżej poziomu z drugiego kwartału roku 2022. Adekwatnie do popytu środowisko cenowe było również złe, a ceny złomów, kęsów oraz produktów finalnych spadały. W przychodach znalazły się wpływy ze sprzedaży energii elektrycznej, co częściowo zamortyzowało spadki wolumenów i cen, w konsekwencji czego nasze przychody ze sprzedaży zmniejszyły się o 25,9 proc.” - głosi komentarz zarządu.

W Polsce w II kwartale produkcja stali spadła o 29,4 proc. r/r (w całej UE o 10,3 proc.).

Kurs Cognora na początku sesji w poniedziałek spadał o około 7 proc.