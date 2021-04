Zyski Bank of America powyżej oczekiwań

Bank of America poinformował w czwartek o wzroście zysków w pierwszym kwartale. Było to możliwe dzięki uwolnieniu części rezerw przeznaczonych na pokrycie potencjalnych strat kredytowych, pisze Reuters.

Bank of America uwolnił w pierwszym kwartale 2,7 mld USD ze swoich rezerw, stawiając na szybkie ożywienie gospodarcze. Zysk przypadający na zwykłych akcjonariuszy wzrósł do 7,56 mld USD, czyli 86 centów na akcję. Rok wcześniej wyniósł 3,54 mld USD, czyli 40 centów na akcję. Analitycy IBES Refinitiv oczekiwali, że zysk wyniesie 66 centów na akcję.

Drugi co do wielkości bank w USA pod względem aktywów w okresie od stycznia do marca odnotował 12-procentowy spadek przychodów z bankowości konsumenckiej do 8,1 mld USD. Apetyt na nowe pożyczki zmalał w czasie pandemii, ponieważ klienci wydawali mniej i więcej oszczędzali, a duże firmy bardziej zainteresowały się rynkiem kapitałowym.

„Podczas gdy niskie stopy procentowe nadal stanowią wyzwanie dla dochodów, koszty kredytów uległy poprawie. Uważamy, że postęp w walce z kryzysem zdrowotnym i gospodarczym wskazuje na przyspieszenie ożywienia” - stwierdził w oświadczeniu szef Bank of America Brian Moynihan.