Amerykański koncern naftowy opublikował w piątek wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2021 roku. Zarówno przychody, jak i zyski, przekroczyły oczekiwania analityków. To zasługa wyższych cen surowców i działań na rzecz obniżenia kosztów.

Firma osiągnęła zysk w wysokości 2,73 mld USD, czyli 64 centy na akcję. Wyłączając jednorazowe pozycję, skorygowany zysk na akcję wyniósł 65 centów i był o 5 centów wyższy od prognozy analityków FactSet. W analogicznym okresie ubiegłego roku Exxon Mobil stracił 610 mln USD, czyli 14 centów na akcję.

Całkowite przychody koncernu wzrosły w pierwszym kwartale roku o 5,3 proc. do 59,15 mld USD i również były wyższe od prognoz FactSet opiewających na 56,38 mld USD. Całkowite koszty spadły rok do roku o 1,5 proc. do 55,56 mld USD.

Produkcja ekwiwalentu ropy naftowej wzrosła o 3 proc. do 3,8 mln baryłek dziennie. Plan wydatków kapitałowych Exxon Mobil na 2021 roku został utrzymany na poziomie 16-19 mld USD.