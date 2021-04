Amerykański koncern zbrojeniowy we wtorek odnotował lepsze niż oczekiwano kwartalne zyski oraz zwiększył całoroczne prognozy. To efekt wyższych przychodów jednostki produkującej okręty i śmigłowce, pisze Reuters.

W okresie od stycznia do marca zysk netto Lockheed Martin wzrósł rok do roku z 1,7 do 1,8 mld USD, czyli 6,56 USD na akcję. Analitycy oczekiwali, że będzie to 6,31 USD na akcję.