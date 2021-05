Zyski Marriotta niższe od oczekiwań

W pierwszym kwartale roku ożywienie na rynku turystycznym w USA nie było wystarczające, aby wyniki sieci hoteli Marriott spełniły oczekiwania analityków. Dobrym prognostykiem jest jednak potężny wzrost rezerwacji w Chinach, pisze Reuters.

Analitycy stwierdzili, że duże sieci, takie jak Marriott i Hilton, będą potrzebować więcej czasu na odbudowę, ponieważ są w dużym stopniu zależne od podróży służbowych, które nadal pozostają ograniczone.

Marriott, poinformował, że jego globalne przychody na dostępny pokój (RevPAR), czyli kluczowy wskaźnik dla branży hotelarskiej, spadły w pierwszym kwartale o 46,3 proc. Chiny były jedynym rynkiem, na którym sieć odnotowała wzrost obłożenia. RevPAR w tym kraju zwiększyły się o prawie 77 proc.

W pierwszym kwartale roku Mariott odnotował stratę w wysokości 11 mln USD (0,03 USD na akcję). Rok wcześniej sieć hoteli osiągnęła zysk w wysokości 31 mln USD (0,09 USD na akcję). Z wyłączeniem pozycji, skorygowany zysk wyniósł 0,10 USD na akcję w porównaniu z 0,49 USD na akcję rok wcześniej. Analitycy ankietowani przez Reutera oczekiwali, że zysk na akcję wyniesie 0,03 USD.

Całkowite przychody w okresie od stycznia do marca spadły rok do roku z 4,68 mld USD do ​​2,32 mld USD.