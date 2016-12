Ma powstać polska „Gra o tron”

Zaczyna ziszczać się oczekiwanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego na nagranie w naszym kraju „hollywoodzkiego filmu” o tym, jak naprawdę wyglądała II wojna światowa w Polsce. Ministerstwo kultury ma już gotowy projekt ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej. Jego celem jest udzielanie z budżetu państwa dotacji do filmów produkowanych przez firmy mające siedzibę w Polsce i płacących podatki w naszym kraju. O finansową pomoc będą mogli się starać wszyscy oprócz nadawców telewizyjnych, dostawców VOD, operatorów telewizji kablowych i satelitarnych, telekomów dostarczających usługi medialne, spółek w których ww. podmioty mają dominujące udziały.

Operatorem wsparcia ma być Polski Fundusz Audiowizualny (PFA), który będzie oceniał wnioski firm o dotacje i decydował o przyznaniu dofinansowania. Dyrektora PFA powoła w drodze konkursu minister kultury.

Projekt zakłada, że w okresie 2017-2026 producenci filmowi dostaną łącznie ok. 105 mln zł rocznie. Resort kultury argumentuje, że system pomocy ma na celu podźwignięcie polskich produkcji ze stagnacji, zachęcenie wybitnych artystów i twórców do pozostania i tworzenia w kraju (zahamowanie zjawiska brain drain), sławienie i upowszechnienie polskiej kultury i historii na świecie, co ma przyczynić się rozwoju polskiej turystyki filmowej.

„Pozytywne skojarzenia publiczności kinowej na całym świecie, która ogląda dany kraj na ekranie, przekładają się bezpośrednio na wzrost przychodów z tzw. turystyki filmowej. Oznacza to zwiększenie promocyjnej ekspozycji miast i regionów „występujących w filmach” i przekłada się na zwiększenie ruchu turystycznego i dochodów z niego płynących. Tak wykorzystują swój potencjał m.in. Nowa Zelandia („Władca pierścieni, „Hobbit”), Wlk. Brytania (seria o Bondzie, „Harry Potter”), Irlandia i Chorwacja („Gra o tron”)” – czytamy w uzasadnieniu projektu. Jako przykłady wymiernych zysków z turystyki filmowej ministerstwo podaje szwedzkie Ystad, w którym dzięki serialowi o Kurcie Wallanderze w ciągu 5 lat dochody z turystyki wzrosły o 22 mln EUR. Resort kultury wskazuje, że filmowe plenery „Władcy pierścieni” przyciągają rocznie kilkadziesiąt tysięcy turystów a po emisji „Kodu Leonarda da Vinci” liczba odwiedzających nieznaną Kaplicę Rosslyn w Szkocji wyniosła aż 139 tys.

Czerpiąc z dobrych przykładów, projekt pilotowany przez wiceministra kultury Jarosława Sellina zakłada większe wsparcie finansowe dla tzw. „trudnych filmów”, których producenci będą mogli uzyskać dotacje do 70 proc. budżetu filmowego. „Będą to filmy które w swoim założeniu promują wartości polskiego dziedzictwa historycznego i kulturowego na świecie oraz filmy dla dzieci do lat 12. Zwiększenie poziomu pomocy publicznej wpłynie na jakość wykonania polskich produkcji historycznych i zwiększy konkurencyjność wobec wysokobudżetowych produkcji zagranicznych. Widownia zagraniczna będzie miała większe szanse zapoznać się z polską kulturą i historią ” – pisze w uzasadnieniu ministerstwo kultury.

„Zwykłe” filmy mają dostawać refundacje wysokości 25 proc. wydatków. Procedura uzyskiwania pomocy ma wyglądać następująco: producent składa wniosek, w razie pozytywnego rozpatrzenia otrzyma gwarancję wsparcia, pieniądze uzyska po wyprodukowaniu filmu i zapłaceniu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne. PFA będzie mógł kontrolować przebieg wszelkich procedur i sprawozdania finansowe producenta filmowego.

Projekt nakłada na operatorów kin w Polsce zaskakujące obowiązki. Pierwszym jest codzienne raportowanie do PFA liczby wyemitowanych filmów, sprzedanych biletów i widzów. Drugi to comiesięczne raportowanie przychodów kina z emitowanych reklam przed seansami. Za niewykonanie tych obowiązków lub nieterminowe ich wykonanie grozić będą kary od 1 tys. do 100 tys. zł.