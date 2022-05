Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Przychody i zyski producenta gier w pierwszym kwartale okazały się wyższe niż rok wcześniej.

W I kw. 2022 r. zysk netto 11 bit studios wzrósł do 3,77 mln zł z 3,6 mln zł rok wcześniej. Zysk operacyjny zwiększył się do 3,75 mln zł z 3,4 mln zł, a przychody do 17,75 mln zł z 14,84 mln zł.