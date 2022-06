116 kamieni milowych w KPO

"Negocjacje zostały oficjalnie zakończone, Komisja Europejska wyraziła zgodę na wypłacenie Polsce pieniędzy z europejskiego Funduszu Odbudowy, droga do wypłat jest otwarta" - powiedziała Puda w czwartkowym "Gościu Niedzielnym".

Jaka dodał, "kamienie milowe są już ustalone". "Skupiamy się na ich realizacji, a jest ich aż 116. KPO zawiera 48 reform i 116 powiązanych z nimi kamieni milowych oraz 54 inwestycje i 166 wskaźników. Ostatecznym terminem realizacji programu jest 31 sierpnia 2026 r. Do wykorzystania mamy 23,858 mld euro w części dotacyjnej i 11,507 mld euro w części pożyczkowej" - powiedział Puda.

Dodał, że w realizację KPO zaangażowanych jest 14 resortów jako instytucje odpowiadające za reformy i inwestycje. "My jako Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej organizujemy rozdział tych środków do poszczególnych ministerstw i samorządów. Część tych kamieni milowych już została zrealizowana, np. wejście w życie wodoru jako paliwa alternatywnego. Na spełnienie innych mamy czas do lipca, więc np. ustawa likwidująca Izbę Dyscyplinarną na pewno zdąży już przejść przez Senat i być podpisana przez prezydenta. Wśród tych 116 kamieni milowych obecnie nie ma kwestii wyboru składu KRS" - tłumaczył Puda.