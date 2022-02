2200 polskich sklepów pod skrzydłami Grupy Chorten

Rozmowa z Krzysztofem Pakułą, prezesem zarządu Grupy Chorten

Rodzimy handel może przetrwać w starciu z zagranicznymi dyskontami i hipermarketami tylko wtedy, kiedy kupcy się skonsolidują – taką misję ma Polska Grupa Sklepów Spożywczych Chorten. Działa już w niej ponad 2 tys. placówek partnerskich i dołączają kolejni niezależni detaliści.

Grupa Chorten bardzo dynamicznie się rozwija. W tej chwili macie już blisko 2,2 tys. sklepów partnerskich. Na czym polega wasz model współpracy?

Naszym założeniem jest wsparcie polskiego handlu detalicznego i sklepów z rodzimym kapitałem. Działamy od 12 lat i staliśmy się już rozpoznawalną marką. Jako właściciele sklepów zaczynaliśmy tworzyć grupę na Podlasiu od 20 punktów, a obecnie jesteśmy obecni we wszystkich regionach Polski. Dzięki tej synergii i efektowi skali możemy walczyć o lepsze warunki handlowe i ceny dla klientów w naszych placówkach. Od wielu podobnych konceptów na rynku odróżnia nas to, że nie stoi nad nami żaden dystrybutor, który jest jednocześnie operatorem grupy. Wspólnie realizujemy akcje promocyjne, łączy nas nowoczesna platforma internetowa oraz logo z drzewem dębu. Doradzamy także naszym partnerom, jak efektywnie zarządzać sklepem. Nie mieszamy się natomiast w zarządzanie całą placówką i polityką cenową – to pozostaje w gestii właściciela. Ten model kooperacji bardzo pasuje przedsiębiorcom.

W 2021 r. powstały nowy magazyn i siedziba Grupy Chorten. Co wam dała ta inwestycja?

Dzięki niej jesteśmy w stanie jeszcze bardziej rozwinąć usługi na rzecz naszych sklepów partnerskich. Cały obiekt łączy w sobie funkcjonalność i nowoczesne rozwiązania, a co istotne, integruje biuro z centrum magazynowo-logistycznym Grupy Chorten. Ważne jest strategiczne położenie przy trasie krajowej S8, co ułatwia logistykę towarową i umożliwia dojazd przedstawicielom producentów z całej Polski, którzy regularnie odwiedzają nasz dział handlowy ze swoją ofertą. Mamy także zabezpieczone tereny, by myśleć o rozbudowie.

W jaki sposób Grupa Chorten będzie się rozwijać w kolejnych latach? Kto może do niej dołączyć?

Nasza działalność polega przede wszystkim na tym, by stworzyć pomost współpracy między detalistami a producentami. Dzięki temu cały czas dołączają do nas kolejni kupcy, którzy szukają wsparcia na konkurencyjnym, zdominowanym przez zagraniczne sieci handlowe rynku. Mamy ofertę zarówno dla właścicieli sklepów ogólnospożywczych – od mniejszych formatów po markety, jak i sklepów specjalistycznych – alkoholowych i mięsnych. Do Grupy Chorten mogą przystąpić kupcy z wieloletnim doświadczeniem, którzy szukają pomysłu na rozwój, ale też osoby stawiające pierwsze kroki w handlu i otwierające nowe placówki. Zakładamy, że w kolejnych latach nasza ekspansja będzie się rozszerzać na zachodnie i południowe części kraju.