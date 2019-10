2,3 mld zł inwestycji w KSSE po trzech kwartałach 2019 r.

32 inwestycje warte w sumie blisko 2,3 mld zł pozyskała w ciągu trzech kwartałów tego roku Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE). Dzięki nim pracę w regionie znajdzie co najmniej 841 osób, a ponad 3,7 tys. istniejących miejsc pracy zostanie utrzymanych.

Trzy czwarte tegorocznych projektów w strefie zrealizują polskie firmy – poinformował we wtorek prezes KSSE Janusz Michałek, wskazując na rekordowe zainteresowanie rodzimych podmiotów inwestycjami. W sumie polskie firmy zainwestują w KSSE ponad 370 mln zł, tworząc przeszło 140 nowych miejsc pracy i utrzymując 1,8 tys. istniejących.



W tym roku wzrosła liczba inwestycji realizowanych w strefie przez mikro, małe i średnie firmy – to ponad 65 proc. wszystkich pozyskanych w ciągu trzech kwartałów projektów.



„Znaczący wzrost zainteresowania inwestycjami ze strony krajowych firm, także małych i średnich, dowodzi, że prowadzona przez nas akcja promocyjna związana z Polską Strefą Inwestycji przynosi zauważalne, dobre efekty” – ocenił prezes Michałek, przypominając, że we wrześniu minął rok od wejścia w życie nowych zasad wspierania inwestycji, umożliwiających kierowanie wsparcia także poza obszar włączony do stref ekonomicznych.



„Cieszą nas duże inwestycje, ale szczególny nacisk kładziemy obecnie właśnie na pozyskanie projektów realizowanych przez małe i średnie polskie firmy” – podkreślił prezes KSSE.



Jak mówił Michałek, pozyskane w tym roku projekty dotyczą m.in. produkcji układów wydechowych do popularnych motocykli, rozbudowy parków maszynowych, linii produkcyjnych, a także wykorzystania hal do działalności inżynieryjnej m.in. w zakresie integracji systemów automatyki przemysłowej, zrobotyzowanych stanowisk produkcyjnych oraz komputerowych systemów nadzoru i sterowania.



Wśród tegorocznych inwestorów w KSSE dominują firmy z branży metalowej (ponad 31 proc.), motoryzacyjnej (ponad 15 proc.) i elektrycznej (12,5 proc.). Inwestycje zrealizują również przedsiębiorcy z sektora maszynowego (9,4 proc.), meblarskiego (6,3 proc.), a także elektronicznego, tworzyw sztucznych, tekstyliów, branży chemicznej, poligraficznej, spożywczej i usług księgowych.



Jak podano podczas wtorkowej konferencji prasowej w Katowicach, KSSE po raz kolejny triumfowała w rankingu FDI Business Financial Times 2019 - została uznana za najlepszą strefę w Europie i strefę nr 2 w rankingu FDI „Global free zones”. Międzynarodowe jury wyróżniło strefę m.in. za nowe inwestycje, transfer technologii, działalność na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy i pozyskiwania kadr oraz rozwoju przemysłu 4.0.



Od początku tego roku KSSE udzieliła decyzji o wsparciu inwestycji firmom: KET Poland, Gappag, Ekoinstal Holding, Protech, Cobex Polska, Elastomery AIB, Kirchhoff Polska, Clever Solutions Group, Zannini Poland, Sokpol, Aiut, JSW IT Systems, Foosung Poland, SK Innovation, Nestor Springs, PPHU Gelander, Dominator Wojciech Wróbel, Zapamet, Hemarpol Trade, DHC Systems, BR Ekspert.PL, Atepaa, Protech, Astecoma, Argo Śmierciak Paweł, Cora Adam Sikora, Tabath Jan, Enel-PC, Odlewnia Żeliwa Wulkan, Ficomirrors Polska, Interstal oraz Marbach-Budowa Form.



Nowi inwestorzy otrzymali decyzje o wsparciu ich przedsięwzięć w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. KSSE prowadzi rozmowy o kolejnych inwestycjach z kolejnymi firmami, w większości małymi i średnimi.



Istniejąca od ponad 20 lat Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna w sumie wydała dotąd 590 zezwoleń i kilkadziesiąt decyzji o wsparciu w ramach nowych przepisów o Polskiej Strefie Inwestycji. Łącznie firmy działające w KSSE zainwestowały już w sumie ponad 36 mld zł i utworzyły ponad 80 tys. miejsc pracy.



W ub. roku KSSE pozyskała 51 nowych inwestycji wartych ponad 2,5 mld zł, wobec 58 projektów za ponad 3,4 mld zł rok wcześniej. W 2018 r. inwestorzy zadeklarowali stworzenie co najmniej 2,1 tys. nowych miejsc pracy i utrzymanie ponad 20 tys. istniejących.