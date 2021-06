39,5 mln zł kary mocniej boli Polkomtela

Spółka przegrywa proces z UOKiK o blisko 40 mln zł kary za naciąganie klientów na dodatkowe opłaty. Jednak zapowiada apelację.

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał niekorzystny dla Polkomtela wyrok, oddalając odwołanie firmy od decyzji prezesa urzędu antymonopolowego z 2019 r. Batalia toczy się o gigantyczną karę finansową w łącznej wysokości 39,5 mln zł. Sąd pierwszej instancji przyznał rację prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

- Spółka złoży apelację w tej sprawie – informuje Arkadiusz Majewski, z działu komunikacji korporacyjnej Plusa.

UOKiK jest bardzo zadowolony z przebiegu procesu.

- To ważny wyrok sądu dotyczący naszej decyzji z obszaru ochrony konsumentów na rynku usług telekomunikacyjnych. W decyzji z 2019 r. prezes UOKiK uznał za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów pobieranie przez Polkomtel opłat za aktywowane usługi pomimo nieuzyskania wyraźnej zgody konsumentów. Chodziło o usługi np. „Czasoumilacz”, „Ochrona Internetu”, „Gdzie Jest Bliski”, „Bezpieczny Internet”. SOKiK oddalił odwołanie spółki przyznając urzędowi rację zarówno co do praktyki, jak i wysokości nałożonej kary – mówi Małgorzata Cieloch, rzeczniczka UOKiK.

39,5 mln zł kary dla spółki to łączna suma za 9 zakwestionowanych praktyk.

SOKiK stwierdził, że płatności za dodatkowe usługi nie były wyszczególnione w umowie, tylko w regulaminie i nie jest pewne, czy konsumenci w ogóle mieli szansę zapoznania się z jego treścią i z opłatami za te usługi przed zawarciem umowy. Jednocześnie konsumenci nie mieli możliwości zawarcia umowy bez tych dodatkowych świadczeń. Dopiero po uruchomieniu usługi można było ją wyłączyć. Zdaniem sądu, usługi były konsumentom narzucane, ponieważ operator nie uzyskał na nie ich wyraźnej zgody.

SOKiK stwierdził, że gdyby spółka postępowała uczciwie i lojalnie wobec klientów to nie było żadnej przeszkody, żeby informacje o opłatach znajdowały się w umowie. Polkomtel czeka na pisemne uzasadnienie wyroku.