Filipińskie władze prowadzą śledztwo odnośnie 57 zagranicznych i lokalnych „interesariuszy” potencjalnie zaangażowanych w skandal w niemieckiej firmie płatniczej Wirecard, donosi Reuters.

Na liście przesłanej do Krajowego Biura Śledczego znajdują się pracownicy filipińskich kredytodawców BDO Unibank i Bank of the Philippine Island, których posądza się o fałszowanie dokumentów, co miało na celu wykazać, ze Wirecard jest deponentem środków.