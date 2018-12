5G: oczekiwane, choć jeszczenie w pełni znane

Pierwsza sieć 5G ruszyła z początkiem grudnia w Korei Południowej. Jeszcze nie na skalę masową, ponieważ nie ma jeszcze smartfonów z modułem 5G, ale ich wejście na rynek, to kwestia kilku najbliższych miesięcy

W przypadku poprzednich generacji mobilnych technologii internetowych, ich możliwości i potencjał wykorzystania nie był nam do końca znany w chwili ich wdrażania, tak samo jest z 5G. Nie potrafimy dziś jeszcze skatalogować wszystkich możliwości naukowych i technicznych jakie niesie 5G, ale ponieważ parametry sieci tej generacji są znacznie lepsze niż wcześniejszych (wyższa prędkość przesyłu danych, znacznie niższe opóźnienia, odporność na spadki wydajności związane z liczbą użytkowników, możliwość tworzenia sieci dedykowanych itd.) łatwo przewidzieć, jak poważny będzie to krok cywilizacyjny. 5G może działać w odkurzaczu, zamku do drzwi, lampce do czytania i samochodzie. Nie mówiąc o takich „drobiazgach” jak zdalna ochrona zdrowia, energetyka, sieci komunikacyjne oraz porozumiewające się ze sobą maszyny i pojazdy. A to już niebawem.

Zobacz więcej JUŻ NIEBAWEM: 5G może działać w odkurzaczu, zamku do drzwi, lampce do czytania i samochodzie. Może zdalnie chronić nasze zdrowie, nadzorować oświetlenie miast, kontrolować jakość powietrza, dbać o plony i zwierzęta hodowlane. Dzięki niej będą się komunikowały ze sobą maszyny i pojazdy.A to tylko ułamek jej możliwości. Fot. Fotolia

Nowy standard, nowa jakość

Szybciej, powszechniej, na czas — tak można w największym skrócie powiedzieć o 5G. Tylko że wysokie prędkości transmisji danych, szerokie pasma, powszechność dostępu i zminimalizowane opóźnienia mamy już w LTE.

Tym razem jednak prędkość przesyłu to nawet okolice 100 GB/s (obecnie 300 MB/s) — co oznacza i skok jakości usług i — dzięki większej ilości wykorzystywanych częstotliwości, większą dostępność. Co do powszechności, to przewiduje się, że do 2030 r. w sieci będzie ponad 2 mld ludzi. Będą też do niej masowo przyłączane urządzenia. Powszechna stanie się komunikacja maszyn, czyli internetu rzeczy — dziś mamy zaledwie jego zapowiedź. Do tego jeszcze jedna ważna cecha 5G — niskie, stałe opóźnienia, nawet poniżej jednej milisekundy. To predestynuje 5G do bezpiecznego zastosowania w tzw. infrastrukturze krytycznej, gdzie transmisja musi przebiegać nie tylko bez zakłóceń, ale i bez opóźnień. Jak np. w zarządzaniu produkcją, w bankowości, zdalnym przeprowadzaniu precyzyjnych procesów. Zakres możliwości tej technologii jest właściwie nieograniczony, a nowe jej praktyczne zastosowania będziemy poznawać przez wiele lat, bo wciąż będą się pojawiać kolejne.

Najnowszy standard komunikacji mobilnej nie wejdzie oczywiście do użytku jednego dnia. Podobnie jak poprzednie generacje będzie uzupełniał i z czasem zastępował te dzisiejsze — 4G i LTE. Zdaniem ekspertów wejście piątej generacji chociaż stopniowe, zupełnie odmieni obraz technologii mobilnej, zmieni nie tylko standardy internetowe, filozofię korzystania z internetu, ale również nasze codzienne nawyki, pracę, rozrywkę.

Wyzwania

Na przeszkodzie w budowie sieci 5G mogą stanąć m.in., regulacje dotyczące pól elektromagnetycznych. Polskie przepisy należą do najostrzejszych w tej dziedzinie norm dotyczących emisji elektromagnetycznych zarówno w Europie, jak i w skali świata (0,1W/m2). Są stukrotnie bardziej rygorystyczne od przyjętych przez ICNIRP (Międzynarodową Komisję ds. Ochrony Przed Promieniowaniem Niejonizującym), zalecanych przez Komisję Europejską i przyjmowanych na całym świecie za punkt odniesienia do stanowienia regulacji lokalnych (10W/m2). Operatorzy i inne podmioty zainteresowane udziałem w rynku 5G wskazują, że nasze wyśrubowane normy uniemożliwią budowę ogólnopolskiej infrastruktury 5G. Tym bardziej, że za budową sieci i wykupem częstotliwości idą ogromne wydatki, liczone w setkach miliardów złotych, a jeżeli sieć piątej generacji ma napędzać samochody autonomiczne, drony czy maszyny rolnicze, musi być dostępna nie tylko w największych miastach, ale dosłownie w każdym miejscu na terenie kraju.

Sfery zastosowania

Naturalnie 5G pozostanie w tych dziedzinach, gdzie obecnie wykorzystywane jest LTE, przede wszystkim w komunikacji. Jednak możemy już dziś przewidzieć, gdzie sieć 5G znajdzie szerokie zastosowanie — mamy już tego zwiastuny. Wiele rozwiązań jest już w fazie prób i testów, projektów pilotażowych. Przede wszystkim szeroka idea inteligentnych rozwiązań: Smart City, Smart Home, Smart Building, Przemysł 4.0, zdalna ochrona zdrowia, handel, transport, rolnictwo. 5G mocniej rozwinie dziedziny, w których już dziś internet jest silnym medium, jak bankowość i finanse (fintech), media i rozrywka, bezpieczeństwo publiczne (monitoring, systemy bezpieczeństwa), energetyka. Poszczególne gałęzie przemysłu zostaną częściowo zautomatyzowane lub zrobotyzowane, jednocześnie powstaną zupełnie nowe zawody i branże. Zarządzanie procesami produkcyjnymi będzie się odbywało w sposób zintegrowany, w czasie rzeczywistym.

IDC zakłada, że do 2020 r. do sieci będzie podłączonych 30 mld urządzeń. Inne instytucje badawcze zakładają nawet do 50 mld urządzeń. Przedsiębiorstwo analityczno-badawcze Gartner przewiduje, że do 2022 r., w typowym gospodarstwie domowym juz 500 urządzeń będzie podłączonych do sieci. Internet rzeczy, dzięki łączeniu urządzeń, zgromadzonych danych i zasobów, spowoduje zasadniczą zmianę w pracy przedsiębiorstw, organizacji łańcucha dostaw, reakcji na potrzeby klientów, implementacji innowacji i wreszcie inwestycji. To diametralnie zmieni jakość życia — od e-podatków i e-administracji począwszy, przez e-zakupy, e-lecznictwo, po korzystanie z rozwiązań smart city, jak np. możliwość sprawdzenia trasy dojazdu, dostępności miejsc parkingowych w miejscu docelowym itp. Do tego dodajmy takie udogodnienia, jak korzystanie z inteligentnych systemów oświetlenia, zarządzania ruchem ulicznym, dalej — transportem publicznym, odpadami. To będzie codzienna rzeczywistość miast.

Na społeczne oczekiwania

Wśród najczęściej wymienianych i oczekiwanych przez starzejące się społeczeństwa rozwiązań jest e-health. Już dziś tworzy się bazy komunikacji elektronicznej dotyczącej pacjenta — e-zwolnienia, e-recepty, w niedalekiej przyszłości system będzie nie tylko dostarczał historię chorobową pacjenta, ale też przewidywał jego potencjalne dolegliwości. Dzięki sieci 5G rozwiną się procedury zdalnego monitorowania zdrowia, diagnostyki, całodobowej kontroli pracy organizmu (m.in. właśnie osób starszych, z niedowładami czy wymagającymi kontroli pracy serca), kontroli dawkowania leków, aż po zabiegi medyczne, wykonywane za pośrednictwem robotów, gdy lekarz może znajdować się w dużej odległości od pacjenta.

Drugi nowy, społecznie pożądany obszar zmian to rolnictwo. Jak ocenia firma badawcza Beecham Research, wykorzystanie internetu rzeczy może pomóc rolnikom zwiększyć produkcję o 70 proc. do 2050 r. W grę wchodzą m.in. takie kwestie jak: automatyzacja procesów nawadniania czy użyźniania gleby, kontrolowanie i sterowanie warunkami klimatycznymi w szklarniach, monitorowanie funkcji życiowych i zdrowia zwierząt hodowlanych oraz automatyzacja procesów żywienia, podawania witamin i leków dla zwierząt czy wreszcie monitorowanie kluczowych wskaźników pól uprawnych, pastwisk i stawów hodowlanych oraz stosowanie adekwatnych działań o charakterze punktowym. W rolnictwie znajdzie się miejsce na szerokie zastosowanie dronów i pojazdów autonomicznych.

Dla użytkowników

Warto też spojrzeć na tę technologię z czysto ludzkiego punktu widzenia. Nad tym, że łatwiejszy stanie się dostęp do porady lekarskiej, czy usług świadczonych za pośrednictweminternetu nie trzeba się specjalnie rozwodzić. Ale korzyść, jaką da wdrożenie 5G gospodarce, przełoży się na bezpieczeństwo i komfort życia. Automatyzacja procesów produkcyjnych, programowanie znacznie bardziej precyzyjnych i szybszych linii produkcyjnych z zachowaniem najwyższej jakości wytwarzania da nam wysokiej jakości, bezpieczne produkty. Ta sama automatyzacja i robotyzacja odsunie ludzi od najbardziej niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia zajęć (np. w kontakcie z chemikaliami, kopalniach, ratownictwie i innych), a także stworzy nowe możliwości reorganizacji pracy przez wprowadzanie pracy zdalnej dla pracowników biurowych czy w zawodach polegających np. na operowaniu ciężkimi maszynami, jak dźwigi, koparki, ładowarki.

Wzrost skali pracy zdalnej oznacza mniejsze zapotrzebowanie na pomieszczenia biurowe, reorganizację i automatyzację transportu, zmniejszy niezbędne powierzchnie magazynowe, to zaś zmieni obraz wielkich obszarów naszych miast. Pozwoli odzyskać je dla mieszkalnictwa, rekreacji i kultury. Uczyni je nie tylko inteligentnymi dzięki internetowi rzeczy, ale też bardziej przyjaznymi człowiekowi.

Jeszcze sporo pracy

Zanim jednak powitamy 5G w naszych domach i telefonach, konieczne są odpowiednie regulacje, które usprawnią budowę stacji bazowych, rozdysponowane zostaną odpowiednie częstotliwości, na których operatorzy zbudują sieć. A producenci urządzeń muszą udostępnić odpowiedni sprzęt do obsługi 5G.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗

Podpis: Materiał partnera