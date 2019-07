Adamczyk: nowy system poboru opłat dla ciężarówek ma być gotowy w 2021 r.

Nowy Krajowy System Poboru Opłat dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t powinien zostać wprowadzony w maju 2021 r., mówił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. System zapewni m.in. tańszy pobór opłat i zmniejszy ryzyko zatorów na bramkach.

"Pobór opłat będzie odbywał się w oparciu o system satelitarny. Oznacza to większą wygodę dla kierowców i zmniejsza ryzyko powstawania zatorów w miejscach poboru opłat" - powiedział Adamczyk w piątek na spotkaniu z dziennikarzami.



Dodał, że trwają rozmowy z koncesjonariuszami, czyli spółkami zarządzającymi odcinkami autostrad A2, A4 i A1 w sprawie objęcia nowym systemem opłat administrowanymi przez nich odcinkami. "Jestem przekonany, że do takiego porozumienia dojdzie, bo to będzie przede wszystkim korzystne dla kierowców, ale też koncesjonariuszy" - powiedział minister infrastruktury.



Obecny na spotkaniu minister cyfryzacji Marek Zagórski podkreślił, że priorytetem strony publicznej jest, aby nowy system powstał w oparciu o najnowocześniejsze rozwiązania stosowane obecnie na świecie. "Chodzi o wykorzystanie technologii satelitarnej, transmisji danych w systemie 5G i Big Data" - mówił.



Nowy system ma przechowywać wrażliwe dane na terenie Polski i udostępniać je służbom nadzorującym przestrzeganie prawa bez pośrednictwa prywatnych firm. "To będzie otwarta architektura, która będzie wzbogacana o nowe możliwości, jak np. śledzenia transportu z odpadami, czym jest zainteresowane Ministerstwo Środowiska" - dodał. "System ma ponadto współpracować z funkcjonującymi w innych krajach Unii Europejskiej" - wskazał.



Jak zaznaczył szef resortu cyfryzacji, w kilka miesięcy po uruchomieniu nowego Krajowego Systemu Poboru Opłat (KSPO) wprowadzona zostanie możliwość wniesienia opłaty przez smartfona. "Państwo zapewni odpowiednią aplikację, ale będziemy też otwarci na aplikacje komercyjne" - przekonywał.



Główny Inspektor Transportu Drogowego został od 3 listopada br. nowym operatorem Krajowego Systemu Poboru Opłat za przejazd po wyznaczonych odcinkach dróg krajowych aut, o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t. GITD stał się także właścicielem poszczególnych elementów wchodzących w jego skład, w tym Elektronicznego Systemu Poboru Opłat viaTOLL.



Wcześniej, bo 2 listopada 2018 r. wygasła umowa o realizację zamówienia publicznego na stworzenie oraz wdrożenie Krajowego Systemu Poboru Opłat zawarta 2 listopada 2010 r. między Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad a konsorcjum wykonawców.



Uczestniczący w spotkaniu Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur poinformował, że przejecie KSPO przez Inspekcję odbyło się w sposób płynny. "Od listopada ub. roku do końca czerwca tego roku, wpływy z tytułu opłat drogowych pobieranych od kierowców wyniosły 1,3 mld zł. Średnio dziennie to 5,3 mln zł" - wskazał. Dodał, że w systemie zarejestrowanych jest 1,2 mln pojazdów.