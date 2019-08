Adamczyk: od grudnia pociągi z Trójmiasta do stolicy pojadą do 200 km/h

Od grudnia pociągi między Trójmiastem a Warszawą pojadą z prędkością do 200 km/h, a podróż skróci się do 2,5 godz. - poinformował w czwartek minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Adamczyk podkreślił, że rząd inwestuje w polską kolej. "To w sumie 100 mld zł do 2023 r. W tej kwocie znajdują się także inwestycje dworcowe: modernizacja i budowa prawie 200 dworców w całej Polsce" - wskazał.



Szef resortu infrastruktury oraz prezes PKP SA Krzysztof Mamiński wzięli w czwartek udział w konferencji w sprawie przebudowy dworca kolejowego i stacji Gdańsk Główny. Szef PKP poinformował, że na remont tego dworca spółka przeznaczy 100 mln zł.



Minister zaznaczył, że modernizacja dworca Gdańsk Główny to największy projekt realizowany w ramach Programu Inwestycji Dworcowych. "Inwestycje kolejowe w Gdańsku to przykład dobrego wykorzystania środków dla zwiększenia komfortu pasażerów korzystających z dworca i stacji Gdańsk Główny" - dodał.



"W ramach prowadzonych inwestycji budujemy nie tylko nowe dworce, ale także dbamy o dziedzictwo architektoniczne" - podkreślił Mamiński. Dodał, że ochroną konserwatorską objętych jest 105 z ok. 200 dworców.



Wojewoda pomorski Dariusz Drelich zaznaczył, że modernizacja zabytkowego dworca Gdańsk Główny "to kwintesencja wielkich, kolejowych remontów, a takim jest np. modernizacja linii kolejowej 201 w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim". "Dzięki tym pracom będzie można zmodernizować także lokalne linie, m.in. na trasach Kościerzyna – Somonino i Somonino – Kartuzy – mówił.



W ramach modernizacji dworca ma poprawić się stan techniczny i estetyczny budynku oraz usprawniony zostanie ruch podróżnych. Oprócz wyższego komfortu obsługi pasażerów, m.in. dzięki instalacji nowoczesnego systemu monitoringu, zwiększy się także m.in. poziom bezpieczeństwa podróżnych - poinformowały PKP SA.



Dodano, że cały kompleks dworcowy zostanie przebudowany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz: układ drogowy przy budynku dworca oraz budynek wraz z zagospodarowaniem otaczającego go terenu.



Jak podano, pracom renowacyjnym i konserwatorskim poddane zostaną elewacje, całkowicie zostaną wymienione pokrycia na istniejących dachach – odtworzone zostaną geometryczne wzory z kolorowych dachówek i rzeźbiarskie detale dekarskie, wymieniona będzie stolarka okienna wzorowana na historycznej. W planach są także iluminacja elewacji oraz restauracja. Ponadto, zbudowany zostanie nowy odcinek tunelu podziemnego, wydłużającego tunele PLK i miejski, dzięki czemu podróżni bezpieczne przedostaną się zarówno ze strony wschodniej na zachodnią ulicy Podwale Grodzkie, jak i z ul. 3 maja, w kierunku głównego podziemnego wejścia do budynku dworca na poziomie -1.



"Wewnątrz budynku odtworzone zostaną dębowe witryny kasowe i sklepowe. Zainstalowane zostanie oświetlenie wzorowane na historycznym. Co więcej, historyczne witraże oraz kartusze z herbami pomorskich miast zrekonstruowane będą na podstawie zachowanych zdjęć. Nad nowo projektowanym pionem komunikacyjnym z poziomu 0 do poziomu -1, prowadzącym do węzłów sanitarnych i strefy poczekalni, wykonana zostanie przeszklona kopuła doświetlająca" - poinformowano.



Powstanie też nowa część tunelu podziemnego, która połączy budynek dworca z istniejącymi przejściami na perony oraz do przystanków tramwajowych.



Planowane zakończenie prac budowlanych to koniec 2021 roku. Inwestycja jest realizowana z wykorzystaniem funduszy unijnych.



Przypomniano, że na stacji Gdańsk Główny podróżni od jesieni 2018 r. korzystają z nowego peronu nr 2. We wrześniu dostępny będzie w pełni peron nr 1. Obecnie przygotowana jest obsługa z jednej krawędzi. Zmodernizowane perony są wyższe, co ułatwia pasażerom wsiadanie do pociągów. Zachowana jest odnowiona historyczna wiata, ustawiono też ławki. Jasne oświetlenie zapewniają lampy stylistycznie dopasowane do charakteru stacji.



Udogodnieniem dla osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się mają być nowe windy oraz ruchome schody z przejść podziemnych na perony nr 1 i 2. Cztery pary ruchomych schodów oraz cztery windy zostaną udostępnione pasażerom w styczniu 2020 r.