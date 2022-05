Adidas obniża prognozy z powodu chińskich lockdownów

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Niemiecki producent odzieży sportowej Adidas zdecydował się na obniżkę swojej tegorocznej prognozy sprzedaży po słabszych od oczekiwań wynikach za pierwszy kwartał. To efekt lockdownów w Chinach - informuje Reuters.

Globalna sprzedaż, skorygowana o różnice kursowe, spadła w pierwszym kwartale o 3 proc. rok do roku do 5,3 mld EUR, a zysk z działalności kontynuowanej o 38 proc. do 310 mln EUR.