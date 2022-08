Pandemiczny dołek

W 2019, przedpandemicznym roku spółka Adidas Poland – prowadząca nad Wisłą działalność detaliczną i hurtową – zwiększyła skalę działalności. Przychody wzrosły do 1,3 mld zł (+17,2 proc. r/r), zysk operacyjny do 47,6 mln zł (+34,1 proc.), a netto do 34,5 mln zł (+60,7 proc.).

W 2020 r. było już gorzej z powodu powtarzającego się lockdownu. Choć sprzedaż detaliczna spółki wzrosła o 28,4 proc. (do 254,5 mln zł) dzięki przeniesieniu jej do internetu po zamknięciu sklepów stacjonarnych, to hurtowa spadła o 18,6 proc. (do 871,9 mln zł). W efekcie przychody Adidas Poland zmniejszyły się w 2020 r. do 1,1 mld zł (-11,2 proc. r/r), wynik operacyjny do 34,7 mln zł (-27 proc.), a netto do 24,6 mln zł (-28,8 proc.).