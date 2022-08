Akcje w USA w górę

W danych gospodarczych z USA barometr koniunktury ISM w firmach w lipcu wzrósł do najwyższego od trzech miesięcy poziomu 56,7 proc., co sugeruje, że gospodarka nadal się rozwija pomimo rosnących trudności.

Zamówienia fabryczne w USA wzrosły w czerwcu o 2 proc., poinformował w środę rząd USA. Ekonomiści ankietowani przez MarketWatch prognozowali wzrost o 1,2 proc.

Tymczasem przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi opuściła Tajwan w środę po spotkaniu z prezydentem wyspy. Wizyta Pelosi rozzłościła Pekin, który postrzega Tajwan jako część swojego terytorium i przekazał, że w tym tygodniu przeprowadzi ćwiczenia wojskowe na obszarach wokół wyspy.

Indeks Dow Jones Industrial Average zyskał 270 punktów, czyli 0,8 proc., docierając do poziomu 32 666. S&P 500 poszedł w górę o 1 proc., dochodząc do pułapu 4131. Natomiast Nasdaq zwyżkował o 217 punktów, czyli 1,8 proc., docierając do poziomu 12,565.