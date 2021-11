Allegro uruchamia własną sieć automatów paczkowych One Box by Allegro, która do końca 2022 r. ma liczyć ponad 3 tys. punktów.

Cztery automaty stanęły w Warszawie i Poznaniu już w czerwcu, ale dotychczas nie można było odbierać z nich paczek. Dziś klienci Allegro mogą korzystać z 600 automatów - pierwsze uruchomiono w Warszawie, a w kolejnych dniach dołączą do nich urządzenia zlokalizowane m.in. w Łodzi, Poznaniu, Katowicach, Wrocławiu, czy Toruniu. Partnerem logistycznym usługi jest UPS.