Jest inwestor dla ABC Daty, jest wezwanie

Inwestorem w ABC Dacie będzie szwajcarski koncern Also.

Dystrybutor właśnie opublikował komunikat bieżący w tej sprawie, potwierdzając wcześniejsze nieoficjalne informacje PB.

Zgodnie z umową ramową, wstępna cena sprzedaży przedsiębiorstwa emitenta została ustalona na kwotę 141 100 000 zł, a cena sprzedaży przedsiębiorstwa ABC Data Marketing na kwotę 35 000 000 zł. Cena sprzedaży przedsiębiorstwa emitenta może podlegać korekcie w oparciu o mechanizm określony w umowie ramowej.Rozmowy w tej sprawie trwały od kilkunastu miesięcy, ale zostały sfinalizowane dopiero teraz.

Już od blisko dwóch lat mówiło się, że Also jest zainteresowany ABC Datą.

Szwajcarski koncern Also to jeden z czołowych europejskich dystrybutorów IT. Do Polski wszedł w 2015 r. przejmując PC Factory. Od tamtej pory grupa szybko rosła, koncentrując się na zwiększaniu udziałów w rynku. W 2017 r. Also Polska zwiększyło sprzedaż do 1,85 mld zł z 1,23 mld zł rok wcześniej.

ABC Data zamknęła ubiegły rok z 4,6 mld zł przychodów i 52 mln zł zysku operacyjnego. Po trzech kwartałach tego roku sprzedaż przekroczyła 3 mld zł.

Also ostatnio jest aktywne w akwizycjach w regionie. W listopadzie poinformowało o przejęciu słoweńskiej spółki DISS, dzięki czemu stało się liderem rynku. W grudniu przejął chorwackiego dystrybutora Recro.

Transakcja wiąże się z ogłoszeniem wezwania na akcje spółki.

Roseville Investments i MCI Venture Capital wezwały do sprzedaży akcji ABC Data po 1,3 zł za sztukę. Po przeprowadzeniu wezwania planowane jest wycofanie ABC Data z obrotu na GPW.

Zapisy potrwają od 15 lutego do 18 marca 2019 roku. Przewidywany dzień nabycia akcji na GPW to 21 marca, a przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji to 26 marca 2019 roku.

MCI inwestycję w ABC Datę sfinalizował pod koniec 2007 r. To jedna z najstarszych spółek portfelowych funduszu.

Obecnie MCI Venture Project kontroluje 60,7 proc. akcji ABC Data. W piątek kurs spółki kształtuje się na poziomie 0,88 zł.