Amerykańskie akcje zamknęły sesję na niższym poziomie

Wszystkie trzy główne indeksy odnotowały jednak tygodniowe wzrosty pomimo piątkowych strat, a technologiczny Nasdaq zakończył tydzień o 3,3 proc. wyżej. S&P 500 poszedł w górę o 2,4 proc., a Dow Jones zyskał 2 proc.

Natomiast dzisiaj Dow Jones Industrial Average spadł o 137,61 punktu, czyli o 0,43 proc., do 31 899,29, S&P 500 stracił 37,32 punktu, czyli 0,93 proc., dochodząc do poziomu 3961,63, a Nasdaq Composite spadł o 225,50 punktu, czyli 1,87 proc., docierając do pułapu 11834,11.

Właściciel Snapchata odnotował najsłabszy w historii kwartalny wzrost sprzedaży jako spółka publiczna, co spowodowało spadek akcji o prawie 40 proc., podczas gdy Twitter odwrócił wcześniejsze straty, odrabiając 0,8 proc. po niespodziewanym spadku przychodów.

Giganci technologiczni, spółki Meta i Alphabet, spadły dziś odpowiednio o 7,6 proc. i 5,6 proc.