Amica sponsorem Atletico Madryt

Amica z Atletico Madryt

1 marca dyrektor generalny hiszpańskiej spółki Electrodomesticos Iberia, należącej do Grupy Amica i operującej na półwyspie iberyjskim pod marką FAGOR, Vicente Sanchez podpisał umowę sponsorską z jednym z najbardziej rozpoznawalnych klubów piłkarskich - Atletico Madryt. Oficjalnie więc Grupa Amica stała się partnerem żeńskiej drużyny piłki nożnej Atletico. Kontrakt będzie obowiązywać do końca sezonu 2023-2024.

Grupa Amica od lat angażuje się w działania sponsoringowe drużyn sportowych, w szczególności piłki nożnej. Podpisana z drużyną kobiecą Atletico Madryt umowa to kolejny krok na tej drodze. Umowa sponsoringowa będzie obowiązywała od 1 kwietnia 2021 roku aż do zakończenia sezonu 2023-2024. Logotyp Fagor będzie eksponowany m.in. na bandach LED podczas spotkań Atletico Madryt w ramach rozgrywek ligi hiszpańskiej, rozgrywek pucharowych Copa de la Reina, Pucharu UEFA kobiet, Supercopa Femenina oraz kobiecej Ligi Mistrzyń. Identyfikacja marki pojawi się również w przestrzeni stadionu oraz na stronie internetowej klubu. Marka sponsora będzie wykorzystywana także w wywiadach, sesjach zdjęciowych piłkarek oraz aktywacjach konsumenckich. Rozważana jest także obecność logotypu na strojach sportowych, co będzie przedmiotem analizy w połowie bieżącego roku.

W Hiszpanii piłka nożna traktowana jest prawie jak religia – obecnie dotyczy to również futbolu kobiecego. Oficjalne partnerstwo z Atletico Madryt jest efektem pogłębionej analizy i ponad 12 miesięcy rozmów i negocjacji. Współpraca naszej marki FAGOR z tak znanym i rozpoznawalnym klubem otwiera przed nami możliwość nie tylko dotarcia do młodszej części naszej grupy docelowej, ale przede wszystkim idealnie pasuje do misji, jaką wpisaliśmy na drodze marki FAGOR w jej ponownym rozwoju. W swoim DNA Atletico ma bowiem takie pojęcia jak waleczność, ambicja i zaangażowanie tożsame z rywalizacją piłkarek podejmowaną w czasie meczów. Dokładnie tak postrzegamy rolę marki FAGOR po powrocie z nią do konsumentów w nowej odsłonie jako części portfolio Grupy Amica. Niezwykle ważne dla nas, przy dystrybucji naszego sprzętu obejmującej tak różne hiszpańskie regiony, jak Katalonia, Kraj Basków, Andaluzja czy centralny Region Madrytu, jest to, że według najnowszych badań prowadzonych w społeczeństwie hiszpańskim, Atletico cieszy się największym wskaźnikiem pozytywnej percepcji, a także apolityczności i neutralności - mówi Paweł Rydz - dyrektor marketingu Grupy Amica.

Dzięki kontraktowi sponsorskiemu z klubem Atletico Madryt, Grupa Amica dotrze z przekazem komunikacyjnym oraz marketingowym do potencjalnych nabywców marki FAGOR w Hiszpanii. Nieustanny rozwój firmy w segmencie młodszych konsumentów to cel marki na kolejne lata. Komunikacja w świetle rosnącego trendu fempowermentu w Europie oraz prezentacja marki Fagor za pośrednictwem odnoszącej sukcesy kobiecej drużyny piłki nożnej, pozwoli zostać zapamiętanym przez młodszą i średniowiekową populację Hiszpanów, która swój wolny czas spędza kibicując ulubionym drużynom.

Klub piłkarski Atletico de Madrid został założony w Madrycie w 1903 r. i jest jednym z najbardziej uznanych klubów piłkarskich w historii futbolu. Żeńska drużyna Atletico w swoim dorobku posiada 3 tytuły Mistrzowskie w Hiszpanii, wywalczone pod rząd w latach 2016 - 2018, jak również aktualne trofeum Superpucharu Hiszpanii wywalczone pomimo pandemii pod koniec stycznia br. Piłkarki Atletico Madryt cieszą się niezwykłą popularnością w skali kraju (druga drużyna w Hiszpanii pod względem liczby fanów i śledzących na mediach społecznościowych), do klubu należy także światowy rekord we frekwencji na meczu kobiecej piłki nożnej – 60 739 widzów na meczu z piłkarkami FC Barcelona.

###

Grupa Amica to wiodący europejski producent sprzętu gospodarstwa domowego z ponad 70-letnim doświadczeniem. W ofercie posiada pełną gamę inteligentnych urządzeń dużego i małego AGD, wyróżniających się przemyślanymi, użytecznymi rozwiązaniami, najnowszą technologią i nowoczesnym designem. Jednym z filarów strategii rozwoju firmy jest inwestowanie w rozpoznawalne marki lokalne. W portfelu grupy znajdują się marki Amica (Europa Środkowa i Zachodnia), Hansa (Europa Wschodnia), Gram (Skandynawia) oraz CDA (Wielka Brytania) i Fagor (Hiszpania). Na całym świecie zatrudnia ponad 3 tysiące osób, dzięki którym dostarcza do klientów na ponad 70 rynkach na świecie ponad 5 milionów urządzeń rocznie. W 2018 roku skonsolidowany obrót grupy wyniósł ponad 750 mln EUR.