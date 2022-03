Analiza: średnia wynagrodzenia w IT wzrosła w ostatnich latach o 13,6 proc.

W ocenie analityków branża IT rośnie w siłę i pozostaje bezkonkurencyjna pod względem atrakcyjności wynagrodzeń i elastyczności warunków pracy.

"Spowodowane pandemią COVID-19 przyspieszone procesy digitalizacji i automatyzacji nabiorą jeszcze większego znaczenia w bieżącym roku. Szacuje się, że popyt na specjalistów IT osiągnie rekordowy poziom" - wskazali specjaliści.

Obecnie na rynku odnotowuje się luki kadrowe. Aby je uzupełnić, pracodawcy muszą sprostać rosnącym wymaganiom kandydatów. Rośnie liczba rekrutacji, a co za tym idzie - liczba rekruterów. W porównaniu IV kwartału 2019 do IV kwartału 2021 jest to skok o 195 proc. - wynika z opracowania Grafton Recruitment.

Według danych firmy średnia wynagrodzenia we wszystkich specjalizacjach w sektorze IT wzrosła o 13,4 proc. Kandydaci oprócz płacy na pierwszym miejscu stawiają możliwość pracy zdalnej - obecnie 67 proc. ofert oferuje ten rodzaj pracy. "W 2022 roku to specjaliści IT będą dyktować warunki zatrudnienia, a firmy będą musiały im sprostać" - stwierdzono w analizie.

Jak wskazano, specjaliści IT częściej decydują się na kontrakt B2B, dlatego obecnie 69 proc. ofert stanowią ogłoszenia z możliwością pracy w tej właśnie formule. Według analityków możliwość pracy w oparciu o kontrakt proponują przede wszystkim firmy w Warszawie (aż 72,9 proc. wszystkich ofert) oraz we Wrocławiu (70,6 proc.).

Niedobór specjalistów IT powoduje, że wiele firm kieruje swoje oferty do osób, które dopiero zaczynają swoją karierę w branży. "Firmy decydują się na zatrudnianie osób bez doświadczenia zawodowego, np. studentów ostatnich lat kierunków informatycznych, mając w planach inwestowanie w ich rozwój" - wyjaśniono.

Zgodnie z opracowaniem Grafton Recruitment największym zainteresowaniem cieszą się developerzy (programiści). "Największy popyt na poszczególne role w IT utrzymuje się w grupie wysoko wykwalifikowanych specjalistów Software Development. Prym wiodą obiektowe języki programowania, takie jak Java, C# czy Python" - podkreślono. "W porównaniu z analizą Grafton Recruitment z roku 2018, stawki dla programistów Java, C# czy Python wzrosły średnio o 40 proc." - dodano.

Największy wzrost wynagrodzeń w stosunku do 2020 r. zaobserwowano w kategorii Software Development - wzrost wyniósł 17,1 proc. "Stanowisko, na którym wynagrodzenie zwiększyło się aż o 43,24 proc., to Cloud Hybrid Developer, który zarabia obecnie między 23 tys. zł a 30 tys. zł. Na jeszcze wyższe wynagrodzenie - od 28 tys. zł do 35 tys. zł - może liczyć Cloud Hybrid Architect" - wskazano w analizie.

Według autorów opracowania obecnie średnie wynagrodzenia w kategoriach Helpdesk i Software Development są "wysokie". "W Warszawie czy we Wrocławiu maksymalne stawki na tych stanowiskach oscylują już pomiędzy 7 tys. zł a 17 tys. zł. W średniej wielkości miastach pracownicy NOC-u (Network Operation Center) mogą liczyć na widełki płacowe 6–9 tys. zł na stanowisku Network Analyst i między 14 tys. zł a 18 tys. zł w przypadku Network Managera" - dodano.

Grafton Recruitment to międzynarodowa agencja doradcza zajmująca się rekrutacją specjalistów oraz kadry zarządzającej niższego szczebla.