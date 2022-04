Były polityk PiS wszedł do zarządu PZU Życie. Miejsce zwolniła dla niego Małgorzata Sadurska.

Plotki o tym „come backu” krążyły po rynku od dawna. W piątek się zmaterializowały. A było tak: w czwartek z pracy w zarządzie PZU Życie zrezygnowała Małgorzata Sadurska. W piątek na jej miejsce do kierownictwa spółki wszedł Andrzej Jaworski. To jego powrót do ubezpieczeniowej grupy po pięciu latach. Zasiadał on w zarządzie PZU w latach 2016-17, skąd przeszedł do VRG SA.