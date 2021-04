Aplikacje odpowiedzią na inwestycyjne wzmożenie

Smartfon zawiera dziś aplikacje, które obsługują coraz więcej funkcji. Urzekają prostotą i intuicyjnością, a umożliwiają realizowanie nawet inwestycji kapitałowych.

Użytkownicy aplikacji na smartfony przyzwyczaili się do zamawiania taksówek, płacenia rachunków i rezerwacji wycieczek przy pomocy kilku kliknięć w ekran smartfona. Realizowanie inwestycji kapitałowych, np. w akcje, w ten sam sposób to kolejny, logiczny krok w poszerzaniu funkcji aplikacji na smartfony. Taka możliwość zyskuje na znaczeniu zwłaszcza teraz, gdy szybko rosnącemu w czasie pandemii poziomowi cyfryzacji towarzyszy poszerzanie wiedzy potencjalnych inwestorów na temat rynków finansowych. Do aktywnego inwestowania zachęca zarówno rosnąca inflacja, jak i coraz lepsza znajomość zagadnień związanych z lokowaniem zasobów kapitałowych.

Z 20 milionami zarejestrowanych użytkowników na całym świecie eToro jest jedną z najpopularniejszych w świecie platform do inwestowania społecznościowego. Jest dostępny zarówno za pośrednictwem aplikacji na smartfony, jak i komputera.

Tylko w kwietniu i maju 2020 r. otworzono w Polsce 47 tys. nowych rachunków inwestycyjnych, a do końca lipca 2020 r. przybyło kolejnych 50 tys. tego rodzaju rachunków – wynika z danych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Na koniec lipca 2020 r. liczba wszystkich rachunków maklerskich w Polsce wynosiła 1 328 750. Dane te pokazują, że w dobie pandemii zaistniał boom inwestycyjny. Tak dużego ruchu w inwestycjach finansowych nie było od lat!

Kapitał i inflacja

Z powodu obostrzeń COViD-19 polska gospodarka doświadcza sytuacji kryzysowej. Ratowanie miejsc pracy i firm przed bankructwem dokonuje się kosztem dopływu pieniędzy do gospodarki. Gdy pieniędzy przybywa, a gospodarka traci impet rozwojowy to w efekcie ceny produktów i usług stopniowo wzrastają, a pieniądz zaczyna tracić dotychczasową siłę nabywczą.

Obniżka stóp procentowych powoduje, że pieniądz jest „tani”, dostępny, a raty kredytów co najmniej utrzymują się na dotychczasowym poziomie. W tym samym jednak czasie depozyty pieniężne ulokowane w banku tracą swoją wartość.

Lokaty, które były dotychczas bezpiecznym i popularnym sposobem trzymania oszczędności teraz stają się rozwiązaniem nieopłacalnym. Dlaczego? Bo ich siła nabywcza maleje – ceny stopniowo rosną, co powoduje, że to za co dziś trzeba zapłacić 1000 zł za rok będzie wymagać odczuwalnie większego wydatku, więc prawdziwa wartość Twoich 1000 zł jest pomniejszona. Mistrzostwem zarządzania finansami w obecnym czasie jest taka umiejętność wykorzystywać lub inwestować swoje pieniądze, by nie traciły na wartości, ale przeciwnie, by ich wartość rosła. Jak to osiągnąć? Wymaga to nauki, cierpliwości, odwagi, ostrożności.

Czas to pieniądz. Nieustannie szukaj sposobów, by lepiej je wyzyskać. Ciężko jest zarobić pieniądze, ale łatwo je stracić. Zatroszcz się o swój czas i pieniądze (Time is money. Continually look for ways to do things better. Money is hard to earn and easy to lose. Guard yours with care) – mawiał Brian Tracy, ceniony pisarz i doradca biznesu. Kto je wydaje bez namysłu ten je trwoni i prawdopodobnie nie zdoła już ich odzyskać. Jednak kto ostrożnie i roztropnie inwestuje swoje oszczędności ten ma szansę zdobyć cenne umiejętności, a przy okazji zarobić.

Inwestowanie smartfonem

Trudno obecnie być zadowolonym z bankowych depozytów. W roku pandemii rośnie natomiast zainteresowanie inwestycjami, chociażby w branży deweloperskiej, która zaciera ręce, bo mieszkania dobrze się sprzedają, a ich ceny rosną.

Gdy stopy procentowe nie sprzyjają trzymaniu pieniędzy w bankach to właściciele oszczędności zaczynają rozglądać się za szansami inwestycyjnymi. Pandemia COViD-19 i związana z nią izolacja oraz praca zdalna sprawiają, że ludzie mają więcej czasu na badanie rynków, przyglądanie się trendom inwestycyjnym. Rozważają możliwość aktywnego inwestowania, a pierwszym krokiem na tej drodze jest otworzenie konta na platformie transakcyjnej.

Miniona dekada przyniosła kopernikańską niemal zmianę w inwestycjach, w wyniku której niemal każdy zyskał możliwość samodzielnego lokowania swoich zasobów finansowych. Jeszcze nie tak dawno handel aktywami inwestycyjnymi był uważany za domenę osób zamożnych i wspieranych specjalistycznym doradztwem. Rynki akcji były postrzegane jako zbyt skomplikowane dla większości ludzi, a strażnicy giełdy papierów wartościowych, banków inwestycyjnych i firm maklerskich dokonujący transakcji w imieniu klientów – pobierali wysokie prowizje i opłaty za swoje usługi. Sytuacja ta, między innymi dzięki eToro, przeszła do historii.

Najpopularniejsze platformy inwestycyjne również reagują na wzrost potrzeb inwestycyjnych. eToro stworzyło aplikację na smartfony, która daje możliwość inwestowania finansowego użytkownikom na całym świecie, dla których wcześniej było to znacznie trudniejsze. Osoby, które 10 lat temu nawet nie zastanawiały się nad tym pomysłem, mogą dziś zostać inwestorami na eToro

Wyspecjalizowane aplikacje

Inwestowanie w akcje i inne aktywa jest dziś możliwe i dostępne dla każdego.

Internetowe platformy inwestycyjne, takie jak eToro, wiodąca platforma inwestycji społecznościowych, zapewniają wybór instrumentów do inwestowania - od ułamkowych akcji z prowizją 0% po fundusze ETF, waluty, towary i kryptowaluty. Platforma eToro oferuje również wybór sposobu inwestowania: użytkownicy mogą inwestować samodzielnie, kopiować innego inwestora lub wybierać inteligentne portfele inwestycyjne eToros.

Platformy mediów społecznościowych, takie jak Facebook, Twitter i LinkedIn, ewoluują i zmieniają się w czasie.Dziś umożliwiają swoim użytkownikom nie tylko interakcje ze znajomymi, ale także dołączanie do grup, śledzenie ludzi, którzy mają ciekawe opinie lub przekazują specjalistyczną wiedzę. Coraz więcej uczestników mediów społecznościowych wykorzystuje te platformy, aby zwiększyć własne zrozumienie w obszarach, które ich interesują.

Nie jest więc zaskoczeniem, że rośnie zainteresowanie tą nową platformą inwestycyjną, które umożliwia proste i wygodne inwestowanie za pomocą smartfona, a użytkownikom dostarcza doświadczenia znane z mediów społecznościowych. Zawiera mechanizmy samoobsługi, które umożliwiają użytkownikom podejmowanie własnych decyzji i działanie zgodnie z nimi, a jednocześnie czerpanie korzyści ze wspólnego doświadczenia społeczności inwestorów.

Nie bez znaczenia jest architektura aplikacji, która dostarcza użytkownikom najlepsze doświadczeń (user experience), szybką reakcję na aktualizacje oprogramowania, dostęp do różnych funkcji telefonu, niskie zużycie zasobów i brak konieczności współpracy z zewnętrznymi systemami. Aplikacja może obsługiwać płatności on-line i wspomagać składanie zamówień.

Elektroniczny byk

Z 20 milionami zarejestrowanych użytkowników na całym świecie eToro jest jedną z najpopularniejszych w świecie platform do inwestowania społecznościowego. Jest dostępny zarówno za pośrednictwem aplikacji na smartfony, jak i komputera, i ma na celu uczynienie rynków finansowych bardziej dostępnymi dla wszystkich poprzez usunięcie barier wejścia, w tym kosztów.

Założenie konta na platformie inwestycyjnej dostępnej przez aplikację nie zabiera dużo czasu i wymaga wpłaty sięgającej około 1 tys. zł. Otwiera możliwość zainwestowania w różnego typu aktywa – akcje, obligacje, kruszce, towary, waluty, a nawet aktywa kryptograficzne.

Tym, co wyróżnia rozwiązanie eToro od innych aplikacji inwestycyjnych, jest platforma społecznościowa dla inwestorów. Jej użytkownicy wchodzą do wirtualnej społeczności milionów użytkowników z całego świata i mogą korzystać z ich doświadczeń. Platforma udoskonala tę rozległą wiedzę o szereg praktycznych narzędzi inwestycyjnych.

Użytkownicy mogą kopiować strategie inwestycyjne bardziej doświadczonych inwestorów, inwestować samodzielnie lub wybierać inteligentne portfele inwestycyjne eToros. Wszyscy użytkownicy mają dostęp do własnego konta demo na eToro z pulą „wirtualnych pieniędzy” o wartości 100 000 USD, która umożliwia im poznanie rynków i przetestowanie strategii inwestycyjnych bez ryzykowania kapitału.

W pandemii, w dobie inwestycyjnego wzmożenia warto sięgnąć po aplikacje, które ułatwiają rozpoznanie inwestycyjnych szans i ich wykorzystanie.

eToro jest regulowane w Europie przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, a w Wielkiej Brytanii przez FCA. Jest również zarejestrowany w CNMV, w sekcji spółek świadczących usługi inwestycyjne w Europejskim Obszarze Gospodarczym Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach bezpłatnego świadczenia. Posiada również australijskie przepisy ASIC. Kontrakty CFD są wysoce lewarowane i ryzykowne i mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów, 67 proc. rachunków indywidualnych traci pieniądze podczas korzystania z kontraktów CFD. Te treści służą wyłącznie do celów informacyjnych i informacyjnych i nie powinny być traktowane jako porady inwestycyjne ani rekomendacje. Wyniki historyczne nie wskazują na przyszłe wyniki.