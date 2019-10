ARiMR ostrzega przed fałszywymi SMS-ami

Nadawca nieprawdziwych wiadomości podszywa się pod pracownika ARiMR.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że nie ma nic wspólnego z wiadomościami SMS, w których przekazywana jest błędna i nieprawdziwa informacja, jakoby rolnicy mieli nie otrzymać w tym roku zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich z powodu rzekomego wytypowania do kontroli.



W fałszywym SMS m.in. czytamy: "mam możliwość usunięcia pana z listy beneficjentów wytypowanych do kontroli. Jeżeli jest pan zainteresowany to proszę o wystawienie w dniu dzisiejszym po godz. 18:15 czeków BLIK ważnych 24 h każdy na kwotę 2 tys. zł i przesłanie ich wraz z pinem zwykłym smsem na ten numer."



Agencja zaleca, by nie odpowiadać na tego typu wiadomości (nie oddzwaniać na numer, z którego wysyłane są wiadomości) i nie podejmować żadnych czynności opisanych w SMS-ach. Apelujemy o nieodpowiadanie na takie wiadomości".



Zaliczki na poczet tegorocznych dopłat bezpośrednich będą wypłacane od 16 października do 30 listopada. Od poniedziałku, 2 grudnia ARiMR rozpocznie wypłatę pozostałej części należnych rolnikom dopłat. Agencja zapewnia, że "dołoży wszelkich starań, by należne rolnikom dopłaty trafiły do nich możliwie szybko.”