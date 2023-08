Asbis zwiększył w lipcu przychody o 10 proc.

W lipcu 2023 r. przychody Asbisu, notowanego na GPW dystrybutora elektroniki, wzrosły o 10 proc. r/r do 222 mln USD.

W czerwcu przychody wyniosły 267 mln USD, o 29 proc. więcej r/r.

W drugim kwartale 2023 r. przychody Asbisu wzrosły o 31 proc. do 674,1 mln USD. Dynamika sprzedaży okazała się nieco wyższa niż zakładał zarząd dystrybutora IT.

Dynamika zysku netto była jednak dużo niższa niż sprzedaży. Zwiększył się o 2 proc. do 11,2 mln USD. Płaski rdr zysk netto przy dynamicznie rosnącej sprzedaży to efekt rosnących kosztów. Koszty operacyjne zwiększyły się o 14 proc. rdr do 32,8 mln USD. Wynikało to głównie z inwestycji poczynionych przez spółkę w rozwój nowych linii biznesowych oraz ekspansji geograficznej.

Prognoza Asbisu na 2023 r. zakłada wypracowanie od 3 mld do 3,2 mld USD przychodów i od 78 mln USD do 82 mln USD zysku netto. Po pierwszym półroczy prognoza przychodów jest zrealizowana w 44 proc., a zysku w 35 proc.