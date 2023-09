Atal wrzuca wyższy bieg

Spółka zarządzana przez Zbigniewa Juroszka zwiększa tempo inwestycji. Do końca 2024 r. chce wprowadzić do oferty 6,5 tys. mieszkań.

– Rynek deweloperski w Polsce jest wciąż bardzo rozdrobniony. Udział w nim pięciu największych spółek wynosi zaledwie 18 proc., tymczasem na zachodzie jest to najczęściej ok. 40 proc. i to przy 3-4 podmiotach – twierdzi Zbigniew Juroszek, prezes Atalu.

Ambicją dewelopera jest zwiększenie skali inwestycji. Obecnie spółka ma w budowie 31 osiedli, na których powstanie 7,3 tys. mieszkań. Deweloper planuje kolejnych 50 inwestycji, które zaoferują 13,6 tys. lokali.

Tylko w II poł. 2023 r. Atal chce wprowadzić do oferty 2,5 tys., a w 2024 r. – ponad 4 tys. mieszkań.

– Jesteśmy dobrze przygotowani kapitałowo. Cały czas kupujemy grunty. W I półroczu 2023 r. wydaliśmy na nie w Warszawie, Krakowie i Gdańsku 68 mln zł. Poza tym kilka transakcji jest w toku, a kolejne mamy w planach. Dysponujemy też sporym zapasem gruntów, ponieważ kupowaliśmy ich dużo wtedy, kiedy inni przestrzegali przed tego typu inwestycjami – mówi Zbigniew Juroszek.

W I półroczu 2023 r. kontrolowana przez niego spółka przekazała klientom 959 lokali, czyli o 46 proc. mniej niż rok wcześniej. Wpłynęło to na jej przychody, które zmniejszyły się o 39 proc. – z 875,8 mln zł do 537,8 mln. zł.

Zapowiadana wzmożona aktywność dewelopera to także odpowiedź na jego kurczącą się ofertę. W I półroczu 2022 r. spółka miała w niej ok. 5,2 tys. mieszkań, a rok później o tysiąc mniej.

O coraz mniejszym wyborze lokali deweloperskich branża mówi już od kilku tygodni.

Z danych portalu RynekPierwotny.pl wynika, że pod koniec sierpnia w ofercie krakowskich spółek było aż o 44 proc. mniej mieszkań niż jeszcze osiem miesięcy temu. We Wrocławiu oferta skurczyła się w tym czasie o 37 proc., w Warszawie o 34 proc., a w Trójmieście o 37 proc.

– Niestety sierpień był kolejnym miesiącem, w którym deweloperzy nie dostarczyli na rynek tylu mieszkań, by zaspokoić popyt. Istnieją obawy, że o ile duzi deweloperzy włączyli wyższy bieg, bo mają grunty i zapewnione finansowanie inwestycji, to wielu małym i średnim firmom właśnie ta druga kwestia mocno podcina skrzydła. Ponadto firmy deweloperskie zwracają uwagę na zbyt małą podaż działek oraz nadmierną biurokrację – mówi Marek Wielgo, ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

Jak dodaje, w sytuacji, gdy po kredyty sięga coraz więcej osób, a furorę na rynku robi wspierany przez państwo program „Bezpieczny kredyt 2 proc.”, z oferty deweloperów znikają w pierwszej kolejności mieszkania z segmentu popularnego.

– I to dlatego wystrzeliła średnia cena metra kwadratowego tych mieszkań, które w niej zostały – dodaje Marek Wielgo.