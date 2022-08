Australia domaga się od Apple, Meta i Microsoftu wspólnych kroków zapobiegających nadużyciom

Komisarz ds. Bezpieczeństwa w Internecie, organ powołany do ochrony użytkowników Internetu, przekazał, że wykorzystał przepisy, które weszły w życie w styczniu, aby zmusić gigantów technologicznych do ujawnienia środków, które podjęli w celu wykrywania i usuwania materiałów stanowiących nadużycie w ciągu 28 dni. Jeśli tego nie zrobią, każda z firm zostanie ukarana grzywną w wysokości 555 000 AUD (383 000 USD) dziennie.

Podkreśla to twarde podejście Australii do regulowania firm Big Tech od 2021 r., które do tej pory obejmowało przepisy zmuszające je do płacenia mediom za wyświetlanie ich treści oraz przepisy obligujące do przekazywania szczegółów anonimowych kont, które publikują zniesławiające materiały.

W międzyczasie firmy internetowe były pod presją na całym świecie, aby znaleźć sposób na monitorowanie szyfrowanych wiadomości i usług przesyłania strumieniowego pod kątem materiałów związanych z wykorzystywaniem dzieci bez naruszania prywatności użytkowników.