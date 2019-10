Auta będą mocno drożeć

Już wkrótce samochody staną się dobrem bardzo luksusowym. Nie tylko te z segmentu premium, ale… wszystkie

Tylko w przyszłym roku ceny nowych samochodów mogą wzrosnąć nawet o 20 proc. — szacują analitycy platformy Carsmile. Co więcej, to dopiero początek podwyżek. Polityka UE zmierzająca do stopniowej eliminacji silników spalinowych będzie skutkować dalszym wzrostem cen. Od przyszłego roku 95 proc. aut sprzedawanych na terenie UE będzie musiało spełniać nowy limit średniej emisji CO 2, wynoszący 95 g CO 2/km. Jest to wartość uśredniona, limity będą bowiem uzależnione od masy pojazdu. Producenci, którzy nowej normy nie spełnią, będą płacić kary — 95 EUR za każdy gram dwutlenku węgla ponad limit. Kary będą naliczane od każdego sprzedanego samochodu. Analitycy platformy Carsmile przeprowadzili symulację wzrostu cen. Jako punkt wyjścia przyjęli średnią emisję CO 2 na km w samochodach zarejestrowanych w 2018 r. W UE wyniosła ona 120,5 g. To o 25,5 g więcej, niż wynosi nowy limit. Przy utrzymaniu ubiegłorocznych poziomów emisji oznaczałoby to konieczność zapłaty przez producenta 2422,5 EUR kary od jednego pojazdu (w 2020 r. od 95 proc. sprzedanych aut, a od 2021 r. już od wszystkich). Przyjmując, że producent doliczyłby karę w całości do ceny samochodu, dałoby to średnią podwyżkę w Polsce o 12 753 zł brutto przy obecnym kursie euro.