BCC: ulga w PIT dla młodych przyniesie pozytywny skutek dla gospodarki

Przyjęte przez rząd rozwiązanie w postaci ulgi w podatku PIT dla młodych może się przyczynić do aktywizacji tej grupy zawodowej na rynku pracy, co w konsekwencji przyniesie pozytywny skutek dla gospodarki - wskazał we wtorek PAP dr Jacek Matarewicz, ekspert podatkowy Business Centre Club.

Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy ws. zerowego PIT-u dla osób do 26. roku życia, których przychody nie przekraczają w roku podatkowym 85,5 tys. zł. Jak podało CIR, z rozwiązania ma skorzystać ponad 2 mln ludzi młodych. Przepisy ustawy zwalniającej z PIT osoby do 26. roku życia będą miały zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 sierpnia 2019 r. Ulga nie zwalania z zapłaty składek emerytalnych i rentowych do ZUS oraz zdrowotnych do NFZ - dodano.



"Należy podkreślić, że przyjęte przez rząd rozwiązanie w postaci ulgi w podatku PIT dla młodych może się przyczynić do aktywizacji tej grupy zawodowej na rynku pracy, co w konsekwencji przyniesie pozytywny skutek dla gospodarki. Dziwi jedynie nieobjęcie zwolnieniem osób zatrudnionych na umowę o dzieło oraz samozatrudnionych" - powiedział ekspert BCC.



Matarewicz zaznaczył, uwagi te były wielokrotnie zgłaszane w procesie legislacyjnym lecz zostały przez projektodawcę zupełnie pominięte.



Jak dodał Bartłomiej Senderowski z kancelarii Ożóg Tomczykowski, pokrzywdzonymi mogą się czuć m.in. "dziennikarze, graficy, artyści, architekci, copywriterzy, fotografowie, prawnicy, aktorzy, inne osoby zatrudnione na podstawie umowy o dzieło oraz przede wszystkim samozatrudnieni, którzy podejmują znaczne ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej".



"Miejmy nadzieję, że na etapie prac sejmowych grupa beneficjentów zostanie rozszerzona o te dwie grupy, zwłaszcza że często decydentami w zakresie formy zatrudnienia nie są młodzi ludzie, lecz pracodawca/zleceniodawca, uwzględniający także uwarunkowania rynkowe" - podkreślił Senderowski.