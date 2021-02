BCC: zasady pomniejszenia VAT do poprawki

Nowe przepisy dotyczące faktur in minus utrudniają stronom transakcji określenie, kiedy należy je rozliczyć. Możliwe są spory z fiskusem.

Mimo idei, jaka towarzyszyła wprowadzeniu od tego roku tzw. pakietu SLIM VAT, który miał ułatwić życie firmom podlegającym podatkowi od towarów i usług (VAT), tak prosto jednak nie jest. Mało tego, według Business Centre Club (BCC) niektóre rozwiązania są wręcz sprzeczne z unijną dyrektywą. Organizacja zwraca na to uwagę w opinii do projektu objaśnień podatkowych resortu finansów do nowych rozwiązań.