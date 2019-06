Będzie nowy program rozwoju sieci lotnisk

Dokument powinien zostać opracowany do 2020 r. Ostatni rządowy program powstał w 2007 r.

Program rozwoju sieci lotnisk i urządzeń naziemnych został przyjęty przez rząd w maju 2007 r. Do dziś częściowo został zrealizowany, a część planów się zdezaktualizowała.

– Decyzja o budowie CPK została już podjęta, jest realizowana i określa ramy polityki lotniczej. Z tego powodu istniejący program wymaga zastąpienia nowym dokumentem. To od przedstawicieli środowiska zależy przedstawienie wspólnego stanowiska co do zakresu, roli i metodologii, którą powinniśmy się kierować w pracach nad fragmentami polityki lotniczej dotyczącymi rozwoju sieci lotnisk – mówi Mikołaj Wild, pełnomocnik rządu ds. CPK.

Nowy dokument powinien zostać opracowany do 2020 r. Dziś w tej sprawie spotkali się przedstawiciele m.in. lotnisk regionalnych, Lotniska Chopina, PAŻP, ULC, Ministerstwa Infrastruktury i CPK.

Inicjatorami spotkania byli przedstawiciele środowiska lotniczego, w tym Związek Regionalnych Portów Lotniczych zrzeszający lotniska odpowiadające za 60 proc. ruchu lotniczego.

– Projekt CPK jest szansą także dla lotnisk regionalnych. Wierzymy, że w związku z jego realizacją, w polskim prawie dojdzie do niezbędnych zmian, dzięki którym szybciej i łatwiej będzie można prowadzić procesy inwestycyjne na lotniskach. Mamy nadzieję, że zlikwidowane zostaną prawne bariery uniemożliwiające zrównoważony rozwój krajowej sieci lotnisk. Mowa tutaj m.in. o budzących wiele kontrowersji przepisach dotyczących obszarów ograniczonego użytkowania – mówi Artur Tomasik, prezes Zarządu Związku Regionalnych Portów i Katowice Airport.

W 2018 r. polskie lotniska odprawiły ponad 46 mln pasażerów, o 15 proc. więcej niż w 2017 r. Według prognoz PwC w tym roku obsłużą ponad 50 mln pasażerów. ULC przewiduje, że w 2035 r. będzie to 90 mln podróżnych. Według raportu Baker McKenzie i Polityki Insight w Europie w 2040 r. 160 mln osób nie będzie mogło skorzystać z transportu lotniczego, bo przepustowość będzie niewystarczająca.