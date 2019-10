Belmonte inwestuje w białe szaleństwo

Turystów w Krynicy-Zdroju jest coraz więcej, w dodatku coraz bogatszych — stwierdził deweloper i stawia 5-gwiazdkowy hotel przy wyciągu

Bardziej zapobiegliwi turyści planujący wyjazd na narty w nadchodzącym sezonie już w październiku zaczynają przymiarki do rezerwacji hotelu. Im bliżej ferii, tym mniej ofert w obiektach ekonomicznych. Według Marcina Grzybowskiego, właściciela apartamentów Złoty Widok w Szczyrku, obiekty z najwyższą ceną są rezerwowane zwykle na tydzień przed przyjazdem, a i tak mają 90-procentowe obłożenie. Zdrojowa Hotels w Szklarskiej Porębie ma już 80-procentowe obłożenie na styczeń i luty 2020 r., a w apartamentach w Karkonoszach ponad 60-procentowe. Tłumy turystów zachęcają przedsiębiorców do budowy hoteli i condohoteli, których od ubiegłego roku w górach powstało już kilka, a kilkanaście jest w budowie. Skusić dał się m.in. warszawski deweloper Belmonte — stawia hotel z 250 apartamentami w Krynicy-Zdroju. Będzie tam pierwszym typu ski in/ski out, czyli zlokalizowanym przy wyciągu narciarskim. To rzadko spotykany model, bo trudno znaleźć w Polsce odpowiednią działkę. Grunt pod Belmonte należał wcześniej do ośrodka, który nie wykorzystywał potencjału miejsca — oferował jedynie 26 pokojów.