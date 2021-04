Cena bitcoina rośnie przed debiutem giełdowym największej amerykańskiej giełdy kryptowalut.

Bitcoin drożeje obecnie o 1,6 proc. do 61301 USD. Najwięcej w historii kosztował 61712 USD. Wzrost wartości najpopularniejszej kryptowaluty w ostatnich dniach wiązany jest ze środowym debiutem giełdowym Coinbase Global. Największa amerykańska giełda wirtualnych pieniędzy wejdzie na Nasdaq. Pojawiły się szacunki, wyceniające ją na 100 mld USD.

fot. Bloomberg

- Spółka z branży kryptowalut wchodząca na giełdę to duży kamień milowy – powiedział Nick Jones, szef i założyciel Zumo. – To może spowodować, że konsumenci poczują się bezpieczniejsi w świecie kryptowalut i zwiększy zaufanie do całej branży – dodał.