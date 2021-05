Kurs bitcoina spadł w środę poniżej poziomu z 8 lutego kiedy Tesla ogłosiła, że zainwestuje w kryptowalutę i będzie przyjmowała w niej płatności.

Obecnie kurs bitcoina spada o niemal 30 proc. do 31 tys. USD. W połowie kwietnia osiągnął historyczne maksimum zbliżając się do 65 tys. USD. Obecnie kapitalizacja waluty jest o 500 mld USD niższa.

Mocno tanieją tekże inne popularne kryptowaluty: o 40 proc. tanieje Ethereum, a o 45 proc. Dogecoin. W ciągu doby kapitalizacja całego rynku kryptowalut obniżyła się o niemal 29 proc.

Problemy z notowaniami zgłasza platforma Coinbase (jej kurs na otwarciu sesji w USA spadł o 12 proc.), na której nie można zawierać transakcji, by spieniężyć posiadane tokeny.

fot. Bloomberg

Przecena bitcoina przyspieszyła po niespodziewanej wolcie dokonanej przez Elona Muska. Szef Tesli ogłosił niedawno, że kryptowaluta jest szkodliwa dla środowiska z powodu ilości energii, która jest potrzebna do jej kreowania. Dlatego producent aut elektrycznych nie będzie przyjmował płatności w bitcoinie. Wywołało to spekulacje, że spółka może sprzedawać kryptowalutę, w którą zainwestowała 1,5 mld USD. Choć Musk zaprzeczył takim planom, to nie zahamowało to przeceny bitcoina. W środę pogłębił ją natomiast bank centralny Chin przypominając o zakazie płatności kryptowalutami w kraju. Spadek kursu bitcoina w środę poniżej 40 tys. USD i 200-dniowej średniej ruchomej wywołał zaniepokojenie niektórych analityków.

- Z punktu widzenia analizy technicznej wskaźniki świecą na czerwono. Następne poziomy wsparcia są w pobliżu 37 tys. USD, a potem 30 tys. USD. Jest szansa, że zobaczymy zejście do tych poziomów, a nawet niżej, przynajmniej w krótkiej terminie – – powiedziała Ipek Ozkardeskaya, analityk Swissquote.