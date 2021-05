Biznes ostro krytykuje Polski Ład

Podział i redystrybucja, a nie wspieranie produkcji i inwestycji – tak Rada Przedsiębiorczości ocenia założenia Polskiego Ładu.

Dziewięć wielkich organizacji biznesowych skupionych w Radzie Przedsiębiorczości wystawiło bardzo krytyczną cenzurkę propozycjom rządu mającym „odbudować” polską gospodarkę po pandemii.

„Rozwiązania zawarte w Polskim Ładzie budzą wiele poważnych zastrzeżeń. Redystrybucja następuje od aktywnych uczestników rynku pracy w kierunku pasywnych. Spośród grup aktywnych zawodowo zyskają tylko najmniej zarabiający. Polska klasa średnia, będąca motorem rozwoju gospodarczego, straci. Widać to wyraźnie przy podziale korzyści i strat wynikających z proponowanych zmian podatkowo-składkowych” - czytamy w stanowisku Rady Przedsiębiorczości.

Rząd proponuje m. in. podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł (lecz nie dla osób prowadzących osobiste działalności gospodarcze), podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł rocznie do 120 tys. zł (wpadnięcie w stawkę 32 proc.), ale z drugiej strony chce znieść możliwość odliczenia od podatku 9 proc. składki zdrowotnej (największe obciążenie), także dla samozatrudnionych.

„Korzyści osiągane przez rodziny w wieku emerytalnym mają wynieść aż 11,3 mld zł, podczas gdy większość rodzin w wieku produkcyjnym poniesie straty wysokości 6,2 mld zł. Reforma kładzie nacisk na stymulację popytu i zwiększenie korzyści pewnej grupy podatników przy równoczesnym obciążeniu pozostałych grup. Nie przewiduje rozwiązań propodażowych. Zaniedbuje kluczowe rozwiązania rozwojowe, przed którymi stoi Polska, związane z depopulacją, transformacją energetyczną, ochroną klimatu, niską stopą inwestycji, rosnącą inflacją, malejącym tempem wzrostu” - wylicza Rada Przedsiębiorczości.

Podkreśla, że korzyści płynące z wyższej kwoty wolnej od podatku i wyższego drugiego progu zniwelowane zostaną przez zniesienie ryczałtowej składki zdrowotnej i zastąpienie jej liniowym sposobem naliczania (przy braku odliczenia od podatku).

„Najlepiej zarabiający zapłacą nawet kilkunastokrotnie więcej. Drastyczne podnoszenie kosztów działalności gospodarczej w czasie wychodzenia z kryzysu wywołanego pandemią to cios w gospodarkę i przedsiębiorców” alarmuje rada.

Jednocześnie apeluje do rządu Zjednoczonej Prawicy o wstrzymanie projektu i namysł nad jego propozycjami. Pod tym apelem podpisali się prezesi dziewięciu największych organizacji biznesowych.