Braster sprzedał w II kwartale 8 urządzeń

Braster sprzedał w II kwartale tylko 8 urządzeń do samodzielnego badania piersi, a dodatkowo 20 pakietów badań.

Od początku wprowadzenia produktu na rynek do końca II kwartału 2018 roku, spółka sprzedała łącznie 2 754 Urządzeń i 1 189 abonamentów oraz 1 661 pakietów badań, natomiast z prawa zwrotu skorzystało 12 osób, a apteki łącznie zwróciły 215 urządzeń.

Zobacz więcej Znój innowatora: Braster, kierowany przez Marcina Halickiego, jest uznawany przez analityków za jedną z najbardziej innowacyjnych spółek na GPW, ale do tej pory nie udało mu się rozkręcić sprzedaży flagowego produktu. Ubiegły rok zamknął głęboką stratą, w tym liczy na przychody z rynków zagranicznych. Fot. Marek Wiśniewski

"Słabsze wyniki sprzedażowe w II kwartale 2018 roku były skutkiem podjętej przez Spółkę decyzji o zminimalizowaniu wsparcia marketingowego dla sprzedaży konsumenckiej od 1 kwietnia 2018 roku" - podał Braster.

Jak dodano, po analizie wyników sprzedażowych urządzenia oraz nakładów na promocję i ponownym zdefiniowaniu rynku podjęto decyzję o zmianie dotychczasowego modelu biznesowego. Zakłada on zminimalizowanie wsparcia dla sprzedaży urządzenia Braster w wersji konsumenckiej i rozszerzenie oferowanego portfolio produktowego o wyrób medyczny "Braster Pro - system profilaktyki raka piersi", który skierowany jest do środowiska medycznego i przeznaczony mi.in. do użycia przez lekarzy w gabinetach lekarskich.

"Zdobyte doświadczenie oraz opinie płynące ze środowiska medycznego pokazują duże zainteresowanie urządzeniem Braster Professional zarówno na rynku rodzimym, jak i na rynkach zagranicznych, chociażby w Chinach czy Indiach. Spółka obecnie prowadzi zaawansowane rozmowy z potencjalnymi partnerami. O finalizacji rozmów oraz potencjalnych umowach dystrybucyjnych spółka poinformuje w stosownym komunikacie" - dodano.

Praca nad Braster Professional zakończyły się w czerwcu 2018 roku, pozytywną oceną zgodności przeprowadzoną przy udziale jednostki notyfikowanej TÜV NORD Polska Sp. z o.o. dla wyrobu medycznego "Braster Pro - system profilaktyki raka piersi". Emitent dokonał w dniu 1 sierpnia br. zgłoszenia wyrobu medycznego Braster Professional do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów medycznych i Produktów biobójczych. Po 14 dniach od dokonania zgłoszenia (przy braku zastrzeżeń Urzędu) spółka będzie mogła wprowadzić wyrób do obrotu na rynku polskim i europejskim oraz rozpocząć procedurę zgłoszeniową w krajach Unii Europejskiej, w których jest to wymagane oraz na wybranych rynkach zagranicznych.